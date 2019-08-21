Футбол

«Барселона» заказала партию футболок с фамилией НеймараSoccer.ru вчера в 21:39

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Сообщается, что "Барселона" уже начала готовиться к возможному переходу Неймара. Клуб заказал у технического спонсора большую партию футболок с фамилией бразильца. Также у клуба уже есть записанное Неймаром видеообращение к поклонникам "сине-гранатовых".
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Неймар очень близок к переходу в «Барселону». Клуб уже заказал футболки с его фамилией

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