Футбол
«Барселона» заказала футболки с фамилией НеймараМатч ТВ 01:30
«Барселона» готовится объявить о подписании контракта с Неймаром. По информации RAC1, каталонский клуб продвинулся в переговорах с «ПСЖ» о возвращении бразильца, однако об окончательном завершении сделки речи пока не идет.
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Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Обновлено вчера в 14:20
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.
Обновлено в 00:32
Общество
В Екатеринбурге гигантскими темпами растет количество киосков
Столица Урала вошла в число российских лидеров по количеству вновь открытых уличных киосков наряду с Волгоградом и Воронежем.
Обновлено в 01:07
Политика
Киеву пригрозили перекрыть Днепр из-за блокады Крыма
Напомним, на Украине разные ура-патриоты неоднократно заявляли, что водную блокаду Крыма нужно продолжать, пока российское руководство не сломается и не вернет полуостров под юрисдикцию Киева.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Политика
На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Общество
Составлен рейтинг самых тихих российских городов
Самыми тихими городами страны были признаны Гурьевск (Калининградская область, в среднем 8,4 балла), Ейск (Краснодарский край, 7,9) и Михайловск (Ставропольский край, 7,8).
Обновлено 19 августа в 03:33
Общество
Освободить водителей от некоторых штрафов предложили в России
Народные избранники предложили освободить автомобилистов от административной ответственности за нарушение ПДД в случае, если информация о штрафе с камеры появилась на портале «Госуслуг» позже чем через 10 дней с момента нарушения, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено вчера в 08:06
Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Кино
Киану Ривз снимется в четвёртой части «Матрицы»
Режиссёром и сценаристом четвёртой части «Матрицы» станет Лана Вачовски, а Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити.
Обновлено в 01:58
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия
Полицейские с боем задержали банду грабителей из Татарстана
Полицейские совместно с Росгвардией задержали в Волгограде группу подозреваемых в серии тяжких и особо тяжких преступлений из Татарстана - в Казани они угнали автомобиль, избив и ограбив водителя, а потом в Набережных Челнах совершили ограбление на 15 тысяч долларов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:04
Экономика
Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала российскую компанию
Российская рейтинговая компания ICO Rating согласилась выплатить $268,998 тыс. в рамках урегулирования ситуации с обвинениями в отказе раскрыть данные о платежах, полученных от эмитентов за рекламу их предложений цифровых активов.
Обновлено вчера в 21:54
Футбол
Лига чемпионов. «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом»
«Краснодар» сыграет против «Олимпиакоса» в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Российская девочка впала в кому после инцидента в бассейне в Турции
Обновлено вчера в 07:08
Общество
Подсчитаны траты россиян на алкоголь и табак
Траты жителей на алкоголь и табак в Москве и Санкт-Петербурге составили 3,4 процента и 2,7 процента от общих расходов соответственно.
Обновлено в 02:04
Происшествия
В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой
Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
Обновлено вчера в 07:26
Авто
Двигатель Aurus адаптируют для нужд малой авиации
На основе двигателя автомобиля российского производства Aurus будет создан его авиационный вариант, сообщил в интервью «Российской газете» генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И.Баранова Михаил Гордин.
Обновлено вчера в 23:05
Шоу-бизнес
Певица с Украины обвинила в плагиате Ольгу Бузову
Украинская певица Оля Полякова заявила в своём инстаграме, что российская исполнительница Ольга Бузова в новом клипе на песню "#Лайкер" скопировала её ролик "Королева ночи".
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Walmart подала в суд на Tesla из-за солнечных батарей
С своем судебном иске, поданном в Верховный суд штата Нью-Йорк, Walmart утверждает, что компания Tesla в течение многих лет проявляла халатность, не соблюдала методику установки, эксплуатации и обслуживания солнечных батарей.
Обновлено в 02:24
Экономика
Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,7 года
Продолжительность жизни в России за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года.
Обновлено вчера в 10:48
Экономика
Китайские туристы оказались лидерами по расходам в России
Согласно отчету, в период с января по март 2019 года всего отдыхающие из Китая потратили в России 264 миллиона долларов (более 17,5 триллиона рублей — прим. ред.). Полученный показатель оказался на 1,7 раза больше, чем зафиксировали в первом квартале 2018 года.
Обновлено в 02:34
Наука
Учёные создали «плащ-невидимку», скрывающий объекты от морских волн
Обновлено 18 августа в 07:22
Политика
Президенты США и Румынии выступили против «Северного потока – 2»
Президенты США и Румынии подтвердили свою оппозицию проекту "Северный поток – 2", заявили в Белом доме по итогам встречи двух лидеров.
Обновлено вчера в 18:52
Футбол
Джорджевич рассказал забавную историю про Аджоева-младшего и сникерс
Черногорский нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич рассказал забавную историю о форварде Гураме Аджоеве-младшем, произошедшую во время их совместного выступления за тульский «Арсенал».
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
"Из текста постановления ясно: факты морального, и сексуального насилия над девушками следователями установлены, а причина отказа формальна и ожидаема - в связи со смертью подозреваемого", - рассказал Паршин ТАСС.
Обновлено в 02:26
Политика
Журналисты «Рустави 2» уволились в прямом эфире
Накануне, 20 августа, новый глава телеканала «Рустави 2» Паата Салия уволил ряд журналистов, в том числе и Георгия Габунию, в нецензурной форме высказавшегося в адрес российского лидера Владимира Путина в эфире своей передачи.
Обновлено в 02:09
Теннис
Рублев вышел в третий круг турнира в Уинстон-Сейлеме
Обновлено в 00:23
Армия и оружие
В Пентагоне ответили на обвинения России по запрещенным ДРСМД ракетам
Обновлено вчера в 14:12