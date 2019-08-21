Футбол

«Барселона» заказала форму с фамилией НеймараМК-Спорт 03:20

Отмечается, что клуб уже заказал партию игровых футболок с фамилией бразильца. Сам Неймар уже записал видеообращение к болельщикам "Барселоны", которое будет доступно после завершения трансфера. Неймар выступает за "ПСЖ" с 2017 года.
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