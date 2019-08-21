Футбол
«Барселона» заказала форму с фамилией НеймараМК-Спорт 03:20
Отмечается, что клуб уже заказал партию игровых футболок с фамилией бразильца. Сам Неймар уже записал видеообращение к болельщикам "Барселоны", которое будет доступно после завершения трансфера. Неймар выступает за "ПСЖ" с 2017 года.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:16, Ашберн
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Происшествия
В Челябинской области депутат застрелил жену
Обновлено в 02:48
Происшествия
Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Российская девочка впала в кому после инцидента в бассейне в Турции
Обновлено вчера в 07:08
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Шоу-бизнес
Екатерине Волковой на съёмках «Ворониных» вызвали скорую
После двухчасовых съёмок команда поехала на другую локацию и тут Екатерину сильно укачало.
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
США намерены изучить объекты энергетической инфраструктуры в Мурманске
Американская разведка планирует определить основные узлы энергетической и логистической инфраструктуры в «различных сферах интересов», в числе которых указан участок в Мурманске.
Обновлено в 02:45
Здоровье
Лекарства от гипертонии ведут к проблемам с сердцем
Для лечения гипертонии пациенты получают большое количестве лекарств, снижающих давление.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
В детском саду Благовещенска рухнула часть потолка
Продолжение: Детский сад в Благовещенске, где обрушилась часть потолка, эксплуатируется уже 58 лет В редакцию "Амурской службы новостей" обратилась молодая мама из Благовещенска.
Обновлено в 02:10
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Обновлено вчера в 20:48
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Гаджеты
Названы ноутбуки, которые чаще всего сдают в ремонт
Как рассказали "РГ" в городском сервисе ремонта цифровых устройств "Чудо техники", чаще всего москвичи приносят ноутбуки ASUS (19%), Lenovo (18%) и HP (15%).
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Движение на Новодмитровской улице перекрыто из-за поврежденного моста
Движение транспорта по Новодмитровской улице в районе дома 5Ас9 перекрыли в оба направления из-за повреждения конструкции прилегающего железнодорожного моста, сообщает телеканал Москва 24.
Обновлено в 04:02
Политика
На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества
Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Наука
Неинвазивная стимуляция смогла навредить опухоли мозга
Один сеанс транскраниальной электростимуляции мозга снизил интенсивность кровообращения в опухоли головного мозга на треть.
Обновлено в 02:40
Политика
Украинцы в соцсетях бурно обсуждают кортеж Владимира Зеленского
Украинский сегмент социальных сетей возмущён перекрытием движения по трассе из-за кортежа президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:42
Политика
Путин отметил «шикарный цвет лица» Брижит Макрон
В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия
Мужчина погиб в ночной перестрелке в Краснодаре
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
105 лет назад русские кавалеристы победили австрийцев при солнечном затмении
105 лет назад в Галиции произошел знаменитый бой у Ярославиц, который считается первым крупным кавалерийским сражением Первой мировой войны и одновременно – последней битвой конницы в мировой истории.
Обновлено в 03:34
Космос
Роботу «Федору» не будут устраивать торжественную встречу на МКС
Торжественная встреча робота "Федора" (Skybot F-850) на Международной космической станции (МКС) не планируется, поскольку это обычный эксперимент.
Обновлено вчера в 20:01
Общество
«Яндекс» назвал самый популярный товар перед новым учебным годом
Аналитики сервисов «Яндекс.Кассы» и «Яндекс.Маркет» в преддверии нового учебного года выяснили, какие школьные товары пользуются наибольшим спросом среди россиян.
Обновлено в 02:30
Футбол
Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом»
ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 05:16
Экономика
Банки хотят блокировать карты при подозрительных операциях
Идея состоит в том, чтобы дать возможность кредитным организациям блокировать карты клиентов, если есть подозрение, что на них поступили списанные злоумышленниками средства.
Обновлено вчера в 01:18
Гаджеты
Intel представила свой первый процессор для ИИ
По заявлению компании, первый микрочип для ИИ был разработан Intel после ряда инвестиций в израильские стартапы, в частности, в Habana Labs и NeuroBlade.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
В Пентагоне ответили на обвинения России по запрещенным ДРСМД ракетам
Обновлено вчера в 14:12
Экономика
Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за рубеж
В России могут появиться денежные переводы за рубеж по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:46