Футбол
«Барселона» заинтересовалась футболистом «Зенита»
«Барселона» заинтересовалась футболистом «Зенита»Известия10:42
По данным издания, руководство каталонского клуба готово предложить футболисту «Зенита» лишь краткосрочный контракт, поскольку летом команда планирует приобрести защитника «Аякса» Маттейса де Лигта. Бранислав Иванович выступал за ряд сербских клубов, московский «Локомотив» и «Челси».
Известия10:42
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Футбол
Защитник ЦСКА Фернандес играет в защитном шлеме в матче с «Ахматом»
Защитник ЦСКА Марио Фернандес, вышедший в стартвом составе армейцев в матче 15-го тура РПЛ с «Ахматом», играет в защитном шлеме.
Обновлено в 11:16
Футбол
Дортмундская «Боруссия» выкупила контракт игрока «Барселоны»
Обновлено в 11:10
Футбол
«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в молодежном первенстве
В матче 15-го тура молодежного первенства среди команд премьер-лиги "Спартак" крупно обыграл "Крылья Советов" - 4:1. В составе победителей Данила Прошляков сделал хет-трик, еще один гол на счету у Дмитрия Маркитесова.
Обновлено в 07:18
Футбол
Букмекеры: «Локомотив» обыграет «Урал» в 15-м туре РПЛ
Сегодня в 20:30 по московскому времени «Локомотив» сыграет с «Уралом» в матче чемпионата России. Поединок 15-го тура состоится в Москве.
Обновлено в 10:25
Футбол
Массимилиано Аллегри: «Роналду заслужил „Золотой мяч“»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал информацию о непопадании Криштиану Роналду в тройку претендентов на «Золотой мяч».
Обновлено в 10:19
Футбол
Маурицио Сарри: «Надеюсь, Азар продлит контракт с „Челси“»
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что не знает, как обстоят дела с контрактом нападающего "синих" Эдена Азара.
Обновлено в 11:00
Футбол
Тевес спас выбежавшего на поле болельщика от охраны
Форвард "Боки Хуниорс" Карлос Тевес спас выбежавшего на поле болельщика от охраны.
Обновлено в 10:53
Футбол
Моуринью: неправда, что Касильяс не конфликтовал со мной в «Реале»
Касильяс сказал, что никогда не конфликтовал со мной, но это неправда.
Обновлено в 11:00
Футбол
Президент «Анжи» назвал Emirates потенциальным спонсором клуба
Обновлено в 09:49
Футбол
«Милан» может отказаться от выкупа Игуаина у «Ювентуса»
Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин летом может вернуться в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 08:06
Футбол
Моуринью: «Шоу, Марсьялю и Рэшфорду не хватает зрелости»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о главной проблеме молодых звезд «дьяволов».
Обновлено в 10:44
Футбол
Эльмир Набиуллин: «Шальке» помог нам подготовиться к «Ростову»
Защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин рассказал, как провел паузу в чемпионате, а также поделился мнением о ближайшем сопернике петербургской команды в РПЛ — «Ростове».
Обновлено в 06:25
Футбол
Сол Кэмпбелл может возглавить клуб четвертого дивизиона Англии
44-летний англичанин ведет переговоры с клубом второй футбольной лиги Англии «Макклсфилд Таун».
Обновлено в 10:35
Футбол
Менди пропустит до трёх месяцев после операции на колене
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что защитник Бенжамен Менди пропустит от 10 до 12 недель после операции на правом колене.
Обновлено в 11:12
Футбол
Оклад Мане в «Ливерпуле» вырос до 150 тыс. фунтов в неделю
Стали известны условия нового соглашения полузащитника Садьо Мане с «Ливерпулем». Контракт с 26-летним сенегальцем продлен до 2023 года.
Обновлено в 02:57