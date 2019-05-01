«Барселона» забила 500 голов в Лиге чемпионовSoccer.ru вчера в 16:06

Сегодня "Барселона" принимает "Ливерпуль" в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов. Счет в этом поединке открыл форвард хозяев Луис Суарес.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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