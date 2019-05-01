Футбол

«Барселона» забила 500 голов в Лиге чемпионовSoccer.ru вчера в 16:06

Барселона — Ливерпуль
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Стадион «Камп Ноу»
24′
Наби Кейта
Джордан Хендерсон
Луис Суарес
26′
Клеман Лангле
39′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
60′
Лионель Месси
75′
79′
Джорджиньо Вейналдум
Роберто Фирмино
81′
Фабиньо
Луис Суарес
81′
Лионель Месси
82′
85′
Джеймс Милнер
Дивок Ориги
Жорди Альба
86′
Луис Суарес
Усман Дембеле
90′+3′
Серхи Роберто
Карлес Аленья
90′+4′
Сегодня "Барселона" принимает "Ливерпуль" в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов. Счет в этом поединке открыл форвард хозяев Луис Суарес.
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