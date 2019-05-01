Футбол

«Барселона» забила 500-й гол в Лиге чемпионовRT на русском вчера в 16:26

Барселона — Ливерпуль
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Стадион «Камп Ноу»
24′
Наби Кейта
Джордан Хендерсон
Луис Суарес
26′
Клеман Лангле
39′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
60′
Лионель Месси
75′
79′
Джорджиньо Вейналдум
Роберто Фирмино
81′
Фабиньо
Луис Суарес
81′
Лионель Месси
82′
85′
Джеймс Милнер
Дивок Ориги
Жорди Альба
86′
Луис Суарес
Усман Дембеле
90′+3′
Серхи Роберто
Карлес Аленья
90′+4′
Забив в ворота «Ливерпуля», уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес стал автором 500-го гола клуба в Лиге чемпионов. Как сообщает пресс-служба Лиги чемпионов, в первом полуфинальном матче с «Ливерпулем» Луис Суарес забил 500-й гол «Барселоны» в турнире.
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