Футбол

«Барселона» забила 102 гола за 2018 год
Все про Спорт ру
05:09

За 2018 календарный год каталонский клуб забил 102 гола в чемпионате Испании. Это лучший показатель среди ТОП-5 лиг Европы. За 17 туров текущего сезона Ла Лиги «Барса» забила 48 голов.
Все про Спорт ру05:09

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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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