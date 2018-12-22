Футбол

«Барселона» взяла верх над «Сельтой»
LiveSport.ru
14:31

В матче 17-го тура испанской Примеры "Барселона" одержала домашнюю победу над "Сельтой" — 2:0. На 10-й минуте Альба покатил мяч на линию штрафной, Рубен с ударом Месси справился, но добивание Усмана Дембеле уже стало голевым.
LiveSport.ru14:31

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