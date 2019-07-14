Футбол
«Барселона» взяла 35-миллионный кредит на трансфер ГризманнаБомбардир.ру 00:10
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что клубу пришлось привлечь кредитные средства, чтобы оформить трансфер из «Атлетико» нападающего Антуана Гризманна.
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