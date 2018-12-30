"Барселона" в своем официальном заявлении подтвердила, что интересуется полузащитником ПСЖ Адриеном Рабьо. При этом клуб подчеркивает, что он не допускал никаких нарушений в данном вопросе.

«Барселона» выступила с официальным заявлением по Рабьо

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