Футбол

«Барселона» выступила с официальным заявлением по Рабьо
Soccer.ru
08:40

"Барселона" в своем официальном заявлении подтвердила, что интересуется полузащитником ПСЖ Адриеном Рабьо. При этом клуб подчеркивает, что он не допускал никаких нарушений в данном вопросе.
Soccer.ru08:40

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Мама Рабьо требует «Барселону» увеличить подписной бонус, клуб отрицает наличие переговоров

Eurosport.ru09:28

«Барселона» сделала официальное заявление по делу о переходе игрока «ПСЖ»

Матч ТВ08:48

«Барселона» опровергла информацию о достижении соглашения с Рабьо

Советский спорт08:47

«Барселона» и Рабьо. Официальное заявление каталонского клуба

Спорт-Экспресс08:38

«Барселона» опровергла информацию о достижении соглашения с Рабьо

Чемпионат08:35

«Барселона» выступила с заявлением относительно игрока «ПСЖ» Рабьо

Sport24.ru08:51

«Барселона»: «Мы отрицаем существование какого-либо соглашения с Рабьо»

Sports.ru08:17
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 13:18, Ашберн
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» и вернулся на второе место

Итоговый счёт - 1:3. "Манчестер Сити" обыграл "Саутгемптон" и вернулся на второе место в таблице.
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Жиру получил травму в матче против «Кристал Пэлас»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру получил травму в матче 20-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».
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ЦСКА предлагает за Габбьядини 5 млн фунтов

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Португальский форвард Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром "Реала" в 2018-м году.
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Гаттузо подтвердил интерес «Милана» к Муриэлю

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо подтвердил, что красно-черные вели переговоры с "Севильей" об аренде колумбийского нападающего Луиса Муриэля.
Обновлено в 01:32
Футбол

«Атлетико Минейро» интересуется нападающим «Спартака»

Форвард "Спартака" Педро Роша может продолжить карьеру в "Атлетико Минейро".
Обновлено в 06:36
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Марсьяль опоздал на тренировку МЮ

Форвард МЮ Антони Марсьяль пропустил тренировку команды после поездки на Рождество к семье в Париж.
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Футбол

Шердан Шакири: «Фирмино провел отличный матч и заслужил этот хет-трик»

Полузащитник «Ливерпуля» Шердан Шакири после победы в матче 20-го тура АПЛ против «Арсенала» (5:1) отметил вклад форварда Роберто Фирмино в общекомандный успех.
Обновлено в 06:06
Футбол

Сульшер: «Если клуб решит оставить меня, думаю, мы договоримся»

Под руководством норвежца "Манчестер Юнайтед" выиграл оба матча с общим счётом 8:2.
Обновлено в 05:18
Футбол

«Крылья Советов» не отрицают переход Джано, Тимофеева и Шишкина

Начальник селекционного отдела «Крыльев Советов» Геннадий Голубин (отец рэпера Pharaoh) рассчитывает, что спартаковцы Джано и Артем Тимофеев усилят команду.
Обновлено в 05:13
Футбол

В Кубке Испании может появиться «финал четырёх»

Глава федерации хочет предложить формат, при котором до 1/4 финала Кубка Испании команды будут определять победителя в одноматчевом противостоянии, а не в двухматчевом, как сейчас.
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Гендиректор «Газпром Арены»: «Чайки дырявят крышу стадиона»

Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о проблемах, которые существуют с крышей стадиона.
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Футбол

Кака: в «Реале» моими проблемами были травмы и Моуринью

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Кака объяснил, почему он не сумел заиграть в «Королевском клубе».
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ВТБ вновь забирает власть в «Динамо»

Демарш на встрече команды с руководителем По имеющимся данным, глава ВТБ Андрей Костин еще осенью дал команду начать процесс по возвращению контроля над ФК и ХК "Динамо".
Обновлено в 02:33
Футбол

Кучаев и Набабкин снялись в рубрике «Лига футбольных шуток» в «Вечернем Гинере»

На официальном канале московского ЦСКА в YouTube в преддверии Нового года был опубликован очередной видеоролик под названием «Вечерний Гинер».
Обновлено в 10:16
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Французский футболист
Французский футболист, полузащитник клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции.
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Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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