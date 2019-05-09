Футбол

«Барселона» выставит Коутиньо на трансферЕвро-футбол.ру 03:44

Ливерпуль — Барселона
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, 7 мая
Стадион «Энфилд»
Дивок Ориги
7′
Фабиньо
11′
45′+1′
Серджи Бускетс
Эндрю Робертсон
Джорджиньо Вейналдум
46′
53′
Иван Ракитич
Джорджиньо Вейналдум
54′
Джорджиньо Вейналдум
56′
60′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
Жоэль Матип
66′
75′
Артуро Видаль
Артур
76′
Нелсон Семеду
Дивок Ориги
79′
80′
Иван Ракитич
Малком
Дивок Ориги
Джо Гомес
85′
Джердан Шакири
Дэниэл Старридж
90′
Полузащитник Филиппе Коутиньо покинет каталонскую "Барселону" грядущим летом, утверждает ESPN. "Сине-гранатовые" недовольны выступлением бразильского футболиста в текущем сезоне, а потому решили выставить его на трансфер. Среди вариантов продолжения карьеры Коутиньо называются "Челси" и "Ювентус".
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