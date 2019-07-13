Барселона возглавила список клубов по трансферным расходам за последние пять лет, сообщает Voetbal International. После приобретения форварда Атлетико Антуана Гризманна за 120 миллионов евро каталонцы опередили Манчестер Сити и вышли на первое место.

«Барселона» вышла на первое место по тратам за последние пять лет

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