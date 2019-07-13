Футбол

«Барселона» вышла на первое место по тратам за последние пять летСоветский спорт 01:48

Барселона возглавила список клубов по трансферным расходам за последние пять лет, сообщает Voetbal International. После приобретения форварда Атлетико Антуана Гризманна за 120 миллионов евро каталонцы опередили Манчестер Сити и вышли на первое место.
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«Барселона» потратила больше миллиарда евро на трансферы за последние 5 лет

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«Барселона» вышла на 1-е место по затратам на трансферы за последние 5 лет

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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:17, Вашингтон
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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