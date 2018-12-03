Футбол

«Барселона» вышла на первое место
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18:47

Алавес — Севилья
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Мендисорроса»
Ману Гарсия
25′
26′
Роке Меса Кеведо
Хони Родригес
37′
39′
Пабло Сарабия
46′
Роке Меса Кеведо
Ибраим Амаду
Томас Пина
55′
58′
Габриэль Меркадо
Куинси Промес
69′
Симон Кьер
Пабло Сарабия
Мубарак Вакасо
Дарко Брашанац
74′
78′
Виссам Бен-Йеддер
Ибаи Гомес
Рубен Собрино
83′
84′
Франко Васкес
Хонатан Кальери
Йон Гвидетти
90′+1′
Йон Гвидетти
90′+3′
В матче 14-го тура Ла Лиги лидер первенства «Севилья» потеряла очки в матче с «Алавесом» (1:1). Этим воспользовался каталонский клуб, который переиграл в текущем туре «Вильярреал» (2:0) – «Барса» возглавила турнирную таблицу, а команда Пабло Мачина опустилась на вторую позицию.
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