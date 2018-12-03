Все про Спорт ру

Все про Спорт ру 18:47

В матче 14-го тура Ла Лиги лидер первенства «Севилья» потеряла очки в матче с «Алавесом» (1:1). Этим воспользовался каталонский клуб, который переиграл в текущем туре «Вильярреал» (2:0) – «Барса» возглавила турнирную таблицу, а команда Пабло Мачина опустилась на вторую позицию.

Все про Спорт ру

Все про Спорт ру

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