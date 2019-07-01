Футбол

«Барселона» выплатила €120 млн за ГризманнаNews.ru 14:55

«Барселона» выплатила мадридскому «Атлетико» €120 млн за нападающего Антуана Гризманна. Именно такая сумма отступных прописана в контракте француза. По данным L’Équipe, футболист подпишет с каталонцами пятилетний контракт.
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Sport.es: «Барселона» еще не выплатила 120 млн евро за Гризманна

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«Барселона» заплатила «Атлетико» 120 млн. евро, трансфер Гризманна будет объявлен завтра

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L’Equipe: «Барселона» выплатила «Атлетико» 120 миллионов евро за Гризманна

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Источник: «Барселона» заплатит «Атлетико» 120 миллионов за Гризманна

Спорт-Экспресс13:47

Источник: «Барселона» выплатила «Атлетико» € 120 млн за Гризманна

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