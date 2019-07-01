Футбол
«Барселона» выплатила €120 млн за ГризманнаNews.ru 14:55
«Барселона» выплатила мадридскому «Атлетико» €120 млн за нападающего Антуана Гризманна. Именно такая сумма отступных прописана в контракте француза. По данным L’Équipe, футболист подпишет с каталонцами пятилетний контракт.
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«Барселона» заплатила «Атлетико» 120 млн. евро, трансфер Гризманна будет объявлен завтра
Спорт день за днем14:17
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