Футбол
«Барселона» выкупит контракт Боатенга у «Сассуоло»Soccer.ru вчера в 13:26
У каталонцев есть первоочередное право выкупить игрока за 8 млн евро. Напомним, что на данный момент Боатенг принадлежит «Сассуоло».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:52, Ашберн
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения чешских властей
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Прагу, которые были запланированы на вторник, 2 июля, из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на данные полеты.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
В Тулуне открыли движение автомобилей по мосту через реку Ия
Движение легковых автомобилей по мосту через реку Ия в городе Тулуне Иркутской области, перекрытое в связи с паводком, восстановлено, сообщил председатель областного правительства Руслан Болотов.
Обновлено в 01:32
Кино
В США умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено вчера в 10:07
Недвижимость
Квартиры россиян станут дороже
Вторичное жилье в России может в ближайшие два года прибавить в цене 10-15 процентов, говорится в материалах компании «НДВ-Супермаркет недвижимости», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Обновлено в 01:27
Происшествия
19-летняя екатеринбурженка уехала отдыхать на озеро и пропала в лесу
Обновлено вчера в 14:32
Общество
Более половины россиян хотят работать после выхода на пенсию
Больше половины россиян (56,3%) планируют работать после достижения пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 14:00
Экономика
Цены на мясо могут подскочить на 10%
О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Обновлено вчера в 18:28
Общество
Роскачество проверило мультизерновой хлеб
По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Военные экологи за четыре года вывезли с острова Врангеля более 2 тысяч тонн металлолома
Отмечается, что всего с 2015 года с острова Врангеля военнослужащие ВВО вывезли более 2,2 тыс. тонн лома цветных и черных металлов.
Обновлено вчера в 20:28
Политика
Роспотребнадзор объявил о создании новой вакцины против Эболы
Новая вакцина была представлена в рамках международной конференции по вопросам вакцинации против лихорадки Эбола, которая прошла 28-29 июня в Демократической Республике Конго (ДРК).
Обновлено в 01:00
Экономика
Тарифы ЖКХ в России повысят с 1 июля
Тарифы ЖКХ в России с 1 июля проиндексируют на 2,4% к январю 2019 года, пишет РИА Новости со ссылкой на постановление правительства.
Обновлено вчера в 01:19
Экономика
Счетная палата оценила объемы замороженных бюджетных строек в России
Среди регионов лидерами по объему замороженных строек стали Ямало-Ненецкий автономный округ (приостановлено или законсервировано возведение объектов на 21 млрд рублей), Челябинская область (15 млрд) и Республика Кабардино-Балкария (6,3 млрд).
Обновлено вчера в 15:00
Кино
Лунгин: новая брусчатка и дым вейпов на улицах Москвы не защитят от зла
Фильм "Большая поэзия" рассказывает о двух молодых людях — Викторе (Александр Кузнецов) и Алексее (Алексей Филимонов).
Обновлено в 01:00
Экономика
Forbes составил рейтинг самых выгодных российских франшиз
Наиболее выгодной российский франшизой является сеть детских садов Sun School. Об этом сообщается в новом рейтинге журнала Forbes.
Обновлено в 01:47
Общество
Обнародовано скандальное расследование Голунова
Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
Обновлено вчера в 13:42
Политика
Россия отложила отмену виз для граждан Грузии
Москва была готова отменить визы для граждан Грузии, но из-за антироссийских беспорядков в этой стране решила отложить такое решение до лучших времен.
Обновлено вчера в 15:59
Политика
Пекин осудил действия демонстрантов в Гонконге
Официальный Пекин решительно осудил действия протестующих в Гонконге, которые устроили погром в здании Законодательного собрания в Гонконге, этот акт насилия стал "откровенным вызовом" для принципа "одна страна, две системы", говорится в заявлении канцелярии по делам Гонконга при Госсовете КНР.
Обновлено в 01:10
Экономика
Правительство сократит субсидии по кредитам легкой промышленности
Власти решили продлить до конца текущего года программу поддержки российской легкой промышленности, предусматривающую компенсацию расходов на выплаты процентов по кредитам, следует из правительственного постановления от 27 июня 2019 года (есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства).
Обновлено в 00:00
Хоккей
Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом
Обновлено вчера в 16:01
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Кино
Том Холланд рассказал о вырезанной сцене из «Войны бесконечности»
Обновлено вчера в 10:07
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
Обновлено вчера в 12:40
Армия и оружие
В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»
Обновлено вчера в 18:45
Политика
Медведев поддержал создание особой экономической зоны в Башкирии
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение о создании в Башкирии особой экономической зоны.
Обновлено вчера в 11:41
Общество
Российский губернатор упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права»
Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан.
Обновлено в 01:44
Общество
Стало известно об угрозе эпидемии после паводка в Иркутской области
Обновлено вчера в 20:36
Политика
В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран
Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
Врач роддома обвиняется в убийстве младенца
Как сообщает СК РФ, следователи установили, что в ноябре 2018 года женщина родила недоношенного ребенка в роддоме №4 Калининградской области.
Обновлено вчера в 00:11