Футбол
«Барселона» выкупит контракт Боатенга у «Сассуоло»Soccer.ru вчера в 13:26
У каталонцев есть первоочередное право выкупить игрока за 8 млн евро. Напомним, что на данный момент Боатенг принадлежит «Сассуоло».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 11:04, Ашберн
Футбол
Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»
Обновлено в 08:50
Здоровье
Посещение психиатра перед свадьбой может стать обязательным
Посещение врача-психиатра перед свадьбой помогло бы избежать случаев домашнего насилия, предупредить усугубление депрессивных состояний и неврозов, а также помочь принять взвешенное решение о вступлении в брак с человеком, который уже страдает тем или иным видом расстройства.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
Украинские силовики попытались атаковать позиции ДНР и понесли потери
Обновлено в 09:51
Наука
С помощью МРТ удалось увидеть поле отдельных атомов
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
Полковник полиции сбежала из России в Грузию
Экс-полковника отдела дознания полиции Пролетарского района Ростова-на-Дону Наталью Разумную объявили в международный розыск, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 08:13
Происшествия
В Боливии распространяется неизвестный смертельный вирус
Власти Боливии объявили о распространении в стране смертельно опасного вируса, который пока не удалось идентифицировать.
Обновлено в 10:47
Политика
На «Авито» продают визитку Путина времен его работы в мэрии Ленинграда
Внук бывшего председателя Волгоградской областной думы продает через сервис объявлений «Авито» визитку Владимира Путина.
Обновлено в 10:33
Политика
Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми
С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 10:21
Общество
Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики
Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.
Обновлено вчера в 16:42
Авто
Появилась первая фотография УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Экономика
Срок завершения строительства ЦКАД перенесен на 2021 год
Правительство РФ утвердило перенос сроков завершения строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) с 2020 года на 2021 год, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные расстреляли мужчину
Обновлено в 09:56
Политика
Британия подсчитала потери от «жесткого» Brexit
Хаммонд подчеркнул, что Brexit без сделки станет разрушительным для Британии. Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится к "жесткому" Brexit.
Обновлено в 09:49
Происшествия
В Афинах россиянка скончалась от инсульта
Туристка из Башкирии скончалась в отеле в Афинах от инсульта.
Обновлено в 10:44
Политика
Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники
Обновлено в 08:40
Технологии
Сервис защиты сайтов Cloudflare сообщил о сбое в работе
У сервиса для защиты сайтов Cloudflare возникли очередные проблемы в работе.
Обновлено в 10:50
Политика
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Политика
Павлиашвили попросил не осуждать Катамадзе за отказ выступать в России
Российский и грузинский эстрадный певец Сосо Павлиашвили прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать с концертами в России.
Обновлено вчера в 20:47
Политика
Харьковских депутатов «повесили» у здания горсовета
Националисты установили виселицы у здания горсовета Харькова и повесили на них чучела местных депутатов.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В центре Москвы нашли клад из монет XIX-XX веков
Московские археологи при раскопках реконструируемого Костянского переулка в центре столицы нашли клад монет времен Николая II, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.
Обновлено в 06:31
Кино
От стюардессы до королевы: 7 ярких ролей Марго Робби
"Бойфренд из будущего" (2013) "Бойфренд из будущего" В романтическо-фантастической комедии Ричарда Кёртиса Робби снялась в небольшой, но яркой роли первой возлюбленной главного героя.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Труп выпал из летевшего над Лондоном самолета
Обновлено вчера в 14:26
Политика
Спикер Рады отменил приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы
Спикер Верховной рады Андрей Парубий отменил приглашение наблюдателям ПАСЕ на досрочные парламентские выборы на Украине, которые состоятся 21 июля.
Обновлено в 10:45
Общество
Еще шесть «стартовых» площадок реновации утвердили в Москве
Программа реновации жилищного фонда касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 173 домов.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Четверо ранее пропавших без вести найдены живыми в Иркутской области
В Иркутской области нашли живыми четверых людей, которые считались пропавшими без вести в результате паводка в регионе.
Обновлено в 08:53