У каталонцев есть первоочередное право выкупить игрока за 8 млн евро. Напомним, что на данный момент Боатенг принадлежит «Сассуоло».

Здоровье Посещение психиатра перед свадьбой может стать обязательным Посещение врача-психиатра перед свадьбой помогло бы избежать случаев домашнего насилия, предупредить усугубление депрессивных состояний и неврозов, а также помочь принять взвешенное решение о вступлении в брак с человеком, который уже страдает тем или иным видом расстройства.

Происшествия Полковник полиции сбежала из России в Грузию Экс-полковника отдела дознания полиции Пролетарского района Ростова-на-Дону Наталью Разумную объявили в международный розыск, сообщает сайт kp.ru.

Происшествия В Боливии распространяется неизвестный смертельный вирус Власти Боливии объявили о распространении в стране смертельно опасного вируса, который пока не удалось идентифицировать.

Политика На «Авито» продают визитку Путина времен его работы в мэрии Ленинграда Внук бывшего председателя Волгоградской областной думы продает через сервис объявлений «Авито» визитку Владимира Путина.

Политика Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе.

Общество Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.

Авто Появилась первая фотография УАЗ «Патриот» с «автоматом» По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.

Экономика Срок завершения строительства ЦКАД перенесен на 2021 год Правительство РФ утвердило перенос сроков завершения строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) с 2020 года на 2021 год, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Британия подсчитала потери от «жесткого» Brexit Хаммонд подчеркнул, что Brexit без сделки станет разрушительным для Британии. Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится к "жесткому" Brexit.

Происшествия В Афинах россиянка скончалась от инсульта Туристка из Башкирии скончалась в отеле в Афинах от инсульта.

Технологии Сервис защиты сайтов Cloudflare сообщил о сбое в работе У сервиса для защиты сайтов Cloudflare возникли очередные проблемы в работе.

Политика Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.

Происшествия Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.

Политика Павлиашвили попросил не осуждать Катамадзе за отказ выступать в России Российский и грузинский эстрадный певец Сосо Павлиашвили прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать с концертами в России.

Политика Харьковских депутатов «повесили» у здания горсовета Националисты установили виселицы у здания горсовета Харькова и повесили на них чучела местных депутатов.

Происшествия В центре Москвы нашли клад из монет XIX-XX веков Московские археологи при раскопках реконструируемого Костянского переулка в центре столицы нашли клад монет времен Николая II, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

Кино От стюардессы до королевы: 7 ярких ролей Марго Робби "Бойфренд из будущего" (2013) "Бойфренд из будущего" В романтическо-фантастической комедии Ричарда Кёртиса Робби снялась в небольшой, но яркой роли первой возлюбленной главного героя.

Политика Спикер Рады отменил приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы Спикер Верховной рады Андрей Парубий отменил приглашение наблюдателям ПАСЕ на досрочные парламентские выборы на Украине, которые состоятся 21 июля.

Общество Еще шесть «стартовых» площадок реновации утвердили в Москве Программа реновации жилищного фонда касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 173 домов.

Шоу-бизнес Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.