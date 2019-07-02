Футбол

«Барселона» выкупит контракт Боатенга у «Сассуоло»Soccer.ru вчера в 13:26

У каталонцев есть первоочередное право выкупить игрока за 8 млн евро. Напомним, что на данный момент Боатенг принадлежит «Сассуоло».
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«Перешел в „Барсу“ ради крутых фото». От него на «Камп Ноу» было меньше пользы, чем от Бузовой

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Гендиректор «Сассуоло» считает, что «Барселона» выкупит контракт К.-П. Боатенга

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«Барселона» выкупит Боатенга

Евро-футбол.рувчера в 16:15
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Футбол

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