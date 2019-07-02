Футбол

«Барселона» выкупит контракт Боатенга у «Сассуоло»Soccer.ru вчера в 13:26

У каталонцев есть первоочередное право выкупить игрока за 8 млн евро. Напомним, что на данный момент Боатенг принадлежит «Сассуоло».
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«Перешел в „Барсу“ ради крутых фото». От него на «Камп Ноу» было меньше пользы, чем от Бузовой

Sport24.ru04:55

«Барселона» выкупит Боатенга

Евро-футбол.рувчера в 16:15

Кевина-Принса Боатенга приглашают в «Бешикташ». «Барселона» не выкупила игрока у «Сассуоло»

Sports.ru00:58

Гендиректор «Сассуоло» считает, что «Барселона» выкупит контракт К.-П. Боатенга

Чемпионат00:05

Гендиректор «Сассуоло»: «Думаю, „Барселона“ выкупит Боатенга»

Матч ТВ00:03

Гендиректор «Сассуоло»: «Думаю, „Барселона“ выкупит Боатенга»

Soccer.ru00:54

Генеральный директор «Сассуоло» считает, что «Барселона» выкупит Боатенга

Спорт-Экспресс02:55
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:32, Вашингтон
Транспорт

Компании «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Чехию

Со 2 июля авиаперевозчики «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Чехию.
Обновлено в 02:00
Экономика

Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный»

Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги банка "Восточный", говорится в сообщении агентства.
Обновлено в 05:06
Спорт

Екатеринбург примет летнюю Универсиаду — 2023

Обновлено в 04:47
Происшествия

Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
Общество

Пресс-секретарь красноярского губернатора объяснила инцидент в Канске

Обновлено в 05:30
Политика

Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше»

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донбассе мог бы получить статус регионального при условии, что украинский язык будет оставаться государственным, а территория региона будет находиться в составе Украины.
Обновлено в 04:05
Хоккей

Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом

Обновлено вчера в 16:01
Политика

Зеленский вновь попросил Раду уволить Луценко и Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.
Обновлено в 04:47
Политика

Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом

Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
Обновлено 30 июня в 13:29
Происшествия

Главврачи московских больниц поддержали обвиненную в убийстве коллегу

Обновлено в 06:20
Общество

Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение

Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Здоровье

В Пензе увеличится зарплата сотрудников станции скорой медпомощи

Удалось достигнуть договоренности о поэтапном повышении зарплаты различным категориям персонала областной станции скорой медпомощи.
Обновлено в 03:04
Транспорт

Минтранс хочет ввести жесткие правила для водителей системы BlaBlaCar

Обновлено вчера в 05:27
Происшествия

Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы

Завершено расследование уголовного дела о похищении генерала ФСБ Александра Пастушкова, у которого были похищены пять миллионов долларов, закопанные в огороде.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Илью Яшина обвинили в наезде на пешехода в Москве

Обновлено в 06:13
Авто

Топ-10 самых дорогих машин на российском рынке возглавил Порше 911 GT

Со 2 по 4 места заняли три модели Mercedes-Benz – внедорожник G-Класс (12,28 млн рублей), представительский седан Mercedes-Maybach S-Class (10,15 млн рублей) и кабриолет SL-Класс (9,57 млн рублей).
Обновлено в 02:09
Футбол

УЕФА отреагировал на идею расширения РПЛ за счёт иностранных клубов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал инициативу расширить российскую премьер-лигу (РПЛ) за счёт участия иностранных футбольных клубов.
Обновлено в 05:33
Здоровье

В мясе южноуральской птицефабрики обнаружили опасные бактерии

В мясе обнаружены листерии — бактерии, вызывающие инфекционное заболевание.
Обновлено в 06:17
Общество

В Генпрокуратуре назвали деятельность ГИБДД далекой от совершенства

"К сожалению, существенному улучшению ситуации в сфере безопасности дорожного движения препятствует далекая от совершенства деятельность уполномоченных контролирующих органов", - заявил он в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры РФ по вопросу состояния законности и практике прокурорского надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Обновлено в 04:37
Энергетика

Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи России

Во вторник, 2 июля, страны ОПЕК+ соберутся в секретариате в полном составе, чтобы окончательно согласовать проект хартии, а также продление сделки на девять месяцев - по март 2020 года включительно.
Обновлено вчера в 19:13
Шоу-бизнес

Николай Басков тяжело переживает смерть отца

В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.
Обновлено в 02:39
Путешествия

Власти Крыма отчитались о 2,2 млн туристов с начала года

С начала 2019 года в Крыму отдохнули свыше 2,2 млн туристов, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова выбрала место для родов

«Роды запланированы на начало сентября и пройдут в одной из лучших клиник в Москве», — сообщили в окружении Решетовой.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Суд приговорил к 20 годам колонии члена «банды ГТА» за попытку побега

Обновлено в 06:24
Происшествия

Бетонная плита упала с девятого этажа на биотуалеты и убила россиян

Обрушение плиты произошло 21 декабря 2018 года на месте строительства жилого комплекса «Философия» в 1-м Предпортовом проезде, 11, литера А. Как установил суд, мастер Олег Звягинцев не проследил за креплением на стене, из-за чего рухнула конструкция с бетоном и арматурой.
Обновлено в 05:50
Происшествия

В Турецком порту загорелся итальянский танкер, погиб человек

Один человек погиб и 16 получили ранения при пожаре на итальянском танкере Synzania в порту Алиага провинции Измир на западе Турции, говорится в сообщении нефтехимической компании Petkim во вторник.
Обновлено в 03:34
Единоборства

Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Общество

ВЦИОМ: россияне стали меньше верить в астрологические прогнозы

Согласно приведенным материалам, 15% опрошенных в 2019 году россиян верят в советы и предсказания астрологов, в то время как в 2015 году и 2000 году доля таковых составляла 31% и 33% соответственно.
Обновлено в 04:44
Политика

Грузия оценила ущерб от прекращения авиасообщения с Россией в $710 млн

Как рассказала госпожа Квривишвили, Грузия хочет свести к минимуму ущерб из-за сокращения туристического потока из России.
Обновлено в 03:29
Футбол

Футболист Пауревич перешел из «Уфы» в немецкий «Зандхаузен»

Хорватский полузащитник Иван Пауревич перешел из футбольного клуба "Уфа" в немецкий "Зандхаузен", выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата Германии.
Обновлено в 05:49
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Кевин-Принс Боатенг
Ганский футболист
Ганский и немецкий футболист, игрок итальянского клуба «Сассуоло», в настоящее время выступающий за испанскую «Барселону» на правах аренды. Кевин начинал карьеру как центральный полузащитник, способный играть вингера и «десятого номера», но в настоящее время выступает на позиции «ложной девятки». Боатенг считался одним из лучших молодых футболистов Германии, обладая хорошей скоростью, техникой, дриблингом, а также способностью взять игру на себя.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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