Футбол

«Барселона» выкупит контракт Боатенга у «Сассуоло»Soccer.ru вчера в 13:26

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У каталонцев есть первоочередное право выкупить игрока за 8 млн евро. Напомним, что на данный момент Боатенг принадлежит «Сассуоло».
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«Барселона» выкупит Боатенга

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