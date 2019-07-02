Футбол
«Барселона» выкупит контракт Боатенга у «Сассуоло»Soccer.ru вчера в 13:26
У каталонцев есть первоочередное право выкупить игрока за 8 млн евро. Напомним, что на данный момент Боатенг принадлежит «Сассуоло».
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Происшествия
В Чечне совершено нападение на полицейских
В Чечне неизвестный в понедельник совершил нападение на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено вчера в 08:47
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Общество
Обнародовано скандальное расследование Голунова
Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено вчера в 16:43
Гаджеты
Samsung вернул лидерские позиции на рынке российских смартфонов
Samsung опередили главных конкурентов из китайской компании Huawei и заняли 30% рынка смартфонов в стране.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
У экс-прокурора Пермского края нашли полмиллиарда рублей
Прокуратура Пермского края через суд добивается конфискации более 500 млн рублей, принадлежащих экс-руководителю краевого управления Ростехнадзора и региональной прокуратуры Александру Кондалову.
Обновлено вчера в 23:20
Политика
Медведев объявил о запуске системы учета доходов нуждающихся россиян
Росстат с 2020 года запустит специальную информационную систему для учета благосостояния каждого нуждающегося россиянина.
Обновлено вчера в 15:09
Происшествия
В Москве задержали мошенницу, укравшую 775 тысяч рублей у пенсионера
Полицейские задержали приехавшую из ближнего зарубежья 25-летнюю женщину, которую подозревают в краже 775 тысяч рублей у 89-летнего пенсионера в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:05
Общество
«Хотите права мне качнуть?»: губернатор Усс — жителям подтопленного Канска
Губернатор Красноярского края Александр Усс 1 июля побывал в пострадавшем от паводка городе Канске.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Наука
Сибирские ученые разработают электролет
Обновлено вчера в 23:29
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Экономика
В России предупредили о росте цен на мясо
В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
Обновлено вчера в 22:50
Культура
Хью Джекман устроился продавцом кофе
Обновлено вчера в 16:29
Экономика
Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине
С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).
Обновлено вчера в 09:16
Футбол
«Зенит» расторг контракт с Маркизио
Обновлено вчера в 12:52
Армия и оружие
Минобороны РФ планирует закупить бронированные пикапы «Есаул»
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей
Панарин стал игроком «Нью-Йорк Рейнджерс» с рекордной зарплатой
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
В Приморье собаки загрызли сторожа
Обновлено вчера в 23:24
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Кино
В США умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено вчера в 10:07
Политика
В ЕС назвали условия для возобновления торговых отношений с Россией
Евросоюз может возобновить торговые отношения с РФ после выполнения Минских договоренностей.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Кикабидзе поддержал отказавшуюся выступать в России Катамадзе
Актер Вахтанг Кикабидзе выступил в поддержку грузинской певицы Нино Катамадзе, отказавшейся выступать в России после волны русофобских демонстраций в Грузии.
Обновлено вчера в 11:58
Армия и оружие
Трамп заявил, что выведет войска из Афганистана, но оставит разведку
Американский лидер отметил, что военнослужащие США пребывают слишком долго в Афганистане.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
Число жертв паводка в Иркутской области выросло до 16 человек
Жертвами наводнения под Иркутском стали 16 человек, сообщил "Интерфаксу" источник в органах здравоохранения региона.
Обновлено вчера в 14:05
Армия и оружие
В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ
Восьми украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года, предъявили обвинение в незаконном пресечении государственной границы России, организованном группой лиц.
Обновлено вчера в 11:35
Путешествия
Чартерные авиаперевозчики увеличат топливный сбор на рейсах в Турцию
Российские чартерные авиаперевозчики с 3 июля увеличивают топливный сбор на рейсах в Турцию с €35 до €40, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).
Обновлено в 00:14
Здоровье
«Скорую помощь» в Оргтруде присоединили к Владимиру
Вызвать "скорую помощь" жители могут по единым номерам "03" или "112" С 1-го июля отделение "скорой помощи" в Оргтруде официально стало частью владимирской городской станции скорой медицинской помощи.
Обновлено вчера в 07:32
Футбол
Кварацхелия: уход из «Локомотива» не был запланирован
Обновлено вчера в 16:37
Футбол
Глушаков определился с игровым номером в «Ахмате»
Обновлено вчера в 06:48