Футбол
«Барселона» выкупила у «Эйбара» воспитанника КукурельюЕвро-футбол.ру 11:40
Каталонская "Барселона" активировала пункт выкупа защитника "Эйбара" Марка Кукурельи, сообщает сайт чемпионов Испании. В минувшем сезоне 20-летний футболист провёл в аренде за "Эйбар", а затем клуб выкупил его трансфер у "сине-гранатовых" за 2 млн евро.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 18:16, Вашингтон
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