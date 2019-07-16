Футбол

«Барселона» выкупила у «Эйбара» воспитанника КукурельюЕвро-футбол.ру 11:40

Каталонская "Барселона" активировала пункт выкупа защитника "Эйбара" Марка Кукурельи, сообщает сайт чемпионов Испании. В минувшем сезоне 20-летний футболист провёл в аренде за "Эйбар", а затем клуб выкупил его трансфер у "сине-гранатовых" за 2 млн евро.
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Марк Кукурелья
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник клуба «Барселона», выступающего на правах аренды за «Эйбар».
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