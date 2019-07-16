Футбол

«Барселона» выкупила у «Эйбара» воспитанника КукурельюЕвро-футбол.ру 11:40

Каталонская "Барселона" активировала пункт выкупа защитника "Эйбара" Марка Кукурельи, сообщает сайт чемпионов Испании. В минувшем сезоне 20-летний футболист провёл в аренде за "Эйбар", а затем клуб выкупил его трансфер у "сине-гранатовых" за 2 млн евро.
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«Барселона» выкупила у «Эйбара» Кукурелью

Sport24.ru10:33

«Барселона» выкупила Кукурелью

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Кукурелья вернулся в «Барселону»

Спорт-Экспресс10:56

«Барселона» выкупила обратно защитника Кукурелью у «Эйбара» за 4 млн евро

Sports.ru10:16
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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