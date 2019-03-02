Футбол

«Барселона» выйдет на матч чемпионата Испании с «Реалом» в ретро-формеТАСС вчера в 14:23

Реал — Барселона
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
2′
Серджи Бускетс
26′
Иван Ракитич
Тони Кроос
Федерико Вальверде
55′
Серхио Рамос
61′
Гарет Бэйл
Марко Асенсио
61′
63′
Клеман Лангле
71′
Артур
Артуро Видаль
Каземиро
Иско
76′
78′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Марко Асенсио
82′
Даниэль Карвахаль
89′
90′+2′
Серджи Бускетс
Нелсон Семеду
Футболисты "Барселоны" выйдут на матч 26-го тура чемпионата Испании с мадридским "Реалом" в ретро-форме. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Mail. Встреча состоится в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" 2 марта.
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