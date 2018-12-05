Футбол
«Барселона» на своем поле провела ответный матч 1/16 финала Кубка Испании с клубом «Леонеса».
Матч ТВвчера в 17:23
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«Барселона» вышла в 1/8 финала Кубка Испании, обыграв «Культураль Леонесу»
Советский спортвчера в 17:48
«Барселона» — «Культураль Леонеза». Прогноз и ставки на ответный матч 1/16 финала Кубка Испании 5 декабря 2018 года
LiveSport.ru04 декабря в 04:43
Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 04:27, Ашберн
Футбол
Спартак — Урал 1:1
Обновлено в 02:59
Футбол
Ахметов признан лучшим молодым игроком премьер-лиги
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов стал лучшим молодым футболистом премьер-лиги, сообщает официальный сайт Детской футбольной лиги (ДФЛ), которая вручает премию "Первая пятерка".
Обновлено в 04:17
Футбол
«Ливерпуль» показал лучший старт сезона в истории клуба
Обновлено в 04:22
Футбол
Моуринью: «„МЮ“ играл сердцем и душой, но поплатился за ошибки»
Обновлено в 03:29
Футбол
Главный тренер «Сент-Этьена» рассказал о состоянии Суботича
Главный тренер «Сент-Этьена» Жан-Луи Гассе рассказал о состоянии защитника Невена Суботича, который получил серьёзную травму во время матча 16-го тура французской Лиги 1 с «Бордо» (2:3). В середине первого тайма встречи Суботич столкнулся с партнёром по команде, голкипером Стефаном Рюффье.
Обновлено в 04:05
Футбол
«ПСЖ» сыграл вничью во втором подряд матче Лиги 1
Напомним, что подопечные Томаса Тухеля в предыдущем туре на выезде сыграли вничью с «Бордо» (2:2), прервав победную серию из 14 матчей со старта этого сезона Лиги 1. «ПСЖ» (44 очка) продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции после 16 туров.
Обновлено в 03:16
Футбол
Пеле: Марадона был намного лучше, чем Месси
Трёхкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, легендарный футболист Пеле высказал мнение, что аргентинец Марадона в своё время играл намного лучше, чем нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
Обновлено в 04:12
Футбол
Дмитрий Скопинцев: «Карпин спросил перед матчем, когда я уже забью»
Защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев прокомментировал матч с «Краснодаром» (2։2) в Олимп Кубке России, в котором он забил первый гол за ростовчан.
Обновлено в 04:23
Футбол
«Реал» согласовал с «Челси» условия трансфера Азара
Мадридский «Реал» согласовал условия трансфера нападающего лондонского «Челси» Эдена Азара, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 04:17
Футбол
Ташаев: шокирован тем, что Кокорина и Мамаева не выпустили из СИЗО
Обновлено вчера в 15:52
Футбол
Тренер «Челси» прокомментировал второй выездной проигрыш подряд
Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри не смог найти объяснений поражению команды в игре против «Вулверхэмптона» в 15-м туре чемпионата Англии по футболу.
Обновлено в 03:30
Футбол
Вратарь «Краснодара» Крицюк посочувствовал находящемуся в СИЗО Мамаеву
Как сообщает RT, голкипер футбольного клуба "Краснодар" Станислав Крицюк в беседе с журналистами признался, что сожалеет о том, что произошло с одноклубником Павлом Мамаевым, находящимся в СИЗО "Бутырка".
Обновлено вчера в 15:59
Футбол
Дмитрий Булыкин: «Выступаю двумя руками за введение ВАР»
Советник генерального директора "Локомотива" Дмитрий Булыкин прокомментировал тот факт, что клубы премьер-лиги на общем собрании одобрили использование системы видеопомощи арбитрам (ВАР).
Обновлено в 01:48
Футбол
Мбаппе: «Венгер хотел видеть меня в „Арсенале“, но я выбрал „ПСЖ“»
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе рассказал, что прежде чем он подписал контракт с парижанами, им интересовался «Арсенал».
Обновлено в 01:38
Футбол
Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Для этого клуба футболисты являются товаром»
20-летний голландец покинул этот клуб летом 2018 года. «Манчестер Сити» — это вроде компании.
Обновлено в 04:02