«Барселона» на своем поле провела ответный матч 1/16 финала Кубка Испании с клубом «Леонеса».

Футбол Футбол Ахметов признан лучшим молодым игроком премьер-лиги Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов стал лучшим молодым футболистом премьер-лиги, сообщает официальный сайт Детской футбольной лиги (ДФЛ), которая вручает премию "Первая пятерка".

Футбол Футбол «Ливерпуль» показал лучший старт сезона в истории клуба

Футбол Футбол Главный тренер «Сент-Этьена» рассказал о состоянии Суботича Главный тренер «Сент-Этьена» Жан-Луи Гассе рассказал о состоянии защитника Невена Суботича, который получил серьёзную травму во время матча 16-го тура французской Лиги 1 с «Бордо» (2:3). В середине первого тайма встречи Суботич столкнулся с партнёром по команде, голкипером Стефаном Рюффье.

Футбол Футбол «ПСЖ» сыграл вничью во втором подряд матче Лиги 1 Напомним, что подопечные Томаса Тухеля в предыдущем туре на выезде сыграли вничью с «Бордо» (2:2), прервав победную серию из 14 матчей со старта этого сезона Лиги 1. «ПСЖ» (44 очка) продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции после 16 туров.

Футбол Футбол Пеле: Марадона был намного лучше, чем Месси Трёхкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, легендарный футболист Пеле высказал мнение, что аргентинец Марадона в своё время играл намного лучше, чем нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

Футбол Футбол Дмитрий Скопинцев: «Карпин спросил перед матчем, когда я уже забью» Защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев прокомментировал матч с «Краснодаром» (2։2) в Олимп Кубке России, в котором он забил первый гол за ростовчан.

Футбол Футбол «Реал» согласовал с «Челси» условия трансфера Азара Мадридский «Реал» согласовал условия трансфера нападающего лондонского «Челси» Эдена Азара, сообщает Mundo Deportivo.

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Футбол Футбол Вратарь «Краснодара» Крицюк посочувствовал находящемуся в СИЗО Мамаеву Как сообщает RT, голкипер футбольного клуба "Краснодар" Станислав Крицюк в беседе с журналистами признался, что сожалеет о том, что произошло с одноклубником Павлом Мамаевым, находящимся в СИЗО "Бутырка".

Футбол Футбол Дмитрий Булыкин: «Выступаю двумя руками за введение ВАР» Советник генерального директора "Локомотива" Дмитрий Булыкин прокомментировал тот факт, что клубы премьер-лиги на общем собрании одобрили использование системы видеопомощи арбитрам (ВАР).

Футбол Футбол Мбаппе: «Венгер хотел видеть меня в „Арсенале“, но я выбрал „ПСЖ“» Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе рассказал, что прежде чем он подписал контракт с парижанами, им интересовался «Арсенал».