Футбол

«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионовКоммерсантъ 17:01

Манчестер Юнайтед — Барселона
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
12′
Люк Шоу
18′
Серджи Бускетс
Люк Шоу
20′
65′
Филиппе Коутиньо
Артуро Видаль
66′
Артур
Серхи Роберто
Ромелу Лукаку
Антони Марсьяль
68′
71′
Артуро Видаль
Диого Далот
Джесси Лингард
74′
Джесси Лингард
76′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
85′
Крис Смоллинг
86′
90′+3′
Серджи Бускетс
Карлес Аленья
Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Прошедшая в Манчестере игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Барселона» впервые сумела победить «МЮ» на «Олд Траффорд»

Газета.Ru19:45

Нелсон Семеду: В матче с «Манчестер Юнайтед» слишком часто теряли мяч на своей половине поля

Советский спорт18:13

«Барселона» добилась минимальной победы на «Олд Траффорд»

Матч ТВ16:59

Альба: «Это очень хороший результат»

Soccer.ru19:46

«МЮ» — «Барселона» — 0:1, 10 апреля 2019: обзор матча Лиги чемпионов

Чемпионат17:10

Месси не смог. Зато смог ВАР!

Спорт-Экспресс18:10

Нелсон Семеду: «Будем играть с „МЮ“ на победу, словно сегодня был счет 0:0»

Sports.ru18:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 20:01, Ашберн
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Обновлено в 12:41
Общество

Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества

Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
Обновлено в 09:03
Транспорт

Как изменится Улан-Удэ с появлением нового моста?

Согласно проектному решению, пропускная способность моста составит 18 тысяч автомобилей в час.
Обновлено вчера в 22:25
Игры

Albion Online стала условно-бесплатной

Студия Sandbox Interactive, как и обещала, сделала бесплатной свою онлайновую ролевую игру Albion Online.
Обновлено в 16:07
Политика

Саммит ЕС согласовал новую отсрочку Brexit

Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС источник на полях саммита ЕС, лидеры 27 стран - членов Евросоюза предварительно согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября, однако окончательное решение будет принято после переговоров с Мэй.
Обновлено в 19:10
Политика

Более 230 детей погибли в подконтрольном США лагере беженцев в Сирии

Обновлено в 16:56
Общество

Восточный обход: когда запустят и пойдет ли через Академгородок

По данным Сибуправтодора, завершить строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска планируется в 2021 году.
Обновлено в 17:39
Политика

Аваков выступил против решения Порошенко

Обновлено в 09:45
Политика

WSJ: США вынудили компанию с участием Михаила Фридмана продать долю в фирме Cofense

Частная инвестиционная компания Pamplona Capital Management, в которую вкладывает крупнейший акционер люксембургского холдинга LetterOne Михаил Фридман, решила продать принадлежащую ей долю в фирме Cofense, специализирующейся на компьютерной безопасности.
Обновлено в 18:19
Транспорт

В Японии открылась железнодорожная станция без входа и выхода

На юге Японии открылась железнодорожная станция, которая функционирует исключительно как смотровая площадка, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 17:27
Наука

В Турции обнаружен древнейший в мире торговый корабль с грузом слитков

В Средиземном море у побережья Турции подводные археологи нашли затонувшее 3600 лет назад торговое судно, сообщил 10 апреля журналистам представитель Средиземноморского университета Антальи.
Обновлено в 16:21
Происшествия

Три человека пострадали при ДТП в Южно-Сахалинске

Очевидцы аварии помогли выбраться из автомобиля трем молодым людям. Subaru Forester потушили пожарные.
Обновлено в 18:01
Наука

Белок может сигнализировать о проблемах с печенью

Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
Обновлено в 11:24
Политика

Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:42
Путешествия

Федор Конюхов снова попал в шторм

Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:46
Происшествия

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев получил 15 лет колонии

Обновлено вчера в 15:39
Политика

Мадуро назвал вице-президента США одержимым и ненормальным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал "одержимым" вице-президента США Майка Пенса. Его выступление транслировали в "Твиттере".
Обновлено в 19:51
Политика

В Германии назвали санкции США нарушением международного права

Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, чт«применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими компаниями, мы принципиально считаем нарушением норм международного права».
Обновлено в 18:49
Политика

Эксперты из России и США призвали продлить СНВ-3

Участники Российско-американской конференции по контролю над ядерными вооружениями приняли совместное заседание, в котором призвали власти двух стран продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до 2026 года и проводить регулярные встречи высокого уровня по вопросам стратегической стабильности.
Обновлено в 16:07
Политика

Пелоси отреагировала на заявление Барра о слежке за кампанией Трампа

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отреагировали на заявление генпрокурора Соединённых Штатов Уильяма Барра о том, что за кампанией американского лидера Дональда Трампа велась слежка.
Обновлено в 19:18
Авто

Составлен рейтинг самых популярных новых иномарок в РФ

Обновлено в 18:12
Футбол

Свидетель Куропаткин подтвердил, что садился на колени Кокорину

Обновлено в 06:35
Общество

"Мои года - моё богатство…"

"ММ" попросил прокомментировать поступившие вопросы председателя агентства защиты прав потребителей финансовых услуг, помощника депутата Госдумы Елену Фасахову.
Обновлено в 14:00
Общество

Москвичи потребовали убрать граффити с погибшим другом Тимати

Жители Москвы потребовали наказать рэпера Тимати из-за нарисованных на историческом здании в центре Москвы граффити с изображением его друга, музыканта Ратмира Шишкова, погибшего в 2007 году.
Обновлено в 12:16
Футбол

Как «Аякс» и «Ювентус» сыграли вничью

«Аякс» сыграл вничью с «Ювентусом» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
Обновлено в 18:11
Экономика

Группа «Черкизово» отказалась от SPO

Крупнейший в России производитель мяса птицы и готовой мясной продукции – группа «Черкизово» отказалась от размещения акций на Московской бирже, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Обновлено в 15:58
Космос

Рогозин назначил новый состав Научно-технического совета Роскосмоса

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин утвердил состав и секции нового Научно-технического совета (НТС) корпорации.
Обновлено в 19:54
Происшествия

Назван претендент на пост главного полицейского Свердловской области

В администрацию президента РФ представлены документы о назначении на должность начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майора полиции Николая Аксенова.
Обновлено в 05:09
Авто

Опубликовано первое изображение нового Bentley Flying Spur

Силовая линейка новинки будет представлена 6-литровым двигателем W12, который способен выдавать 635 л.с. и мотором V8 с объёмом 4 литра и мощностью 550 л.с. Также в силовом ряду будет и гибрид, взятый от модели Porsche Panamera 4 E-Hybrid, он способен «выжимать» 462 л.с. Напомним, что в России настоящее поколение Flying Spur продаётся по цене от 11 млн. 900 тыс. рублей.
Обновлено в 05:06
Происшествия

В Крыму рейсовый автобус съехал в овраг

Рейсовый автобус съехал с дороги в овраг на трассе Феодосия-Керчь на востоке Крыма, в результате ДТП восемь человек пострадали, один погиб, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД России по Крыму Ольга Кондрашова.
Обновлено в 12:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное