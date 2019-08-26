Футбол

Радио ЗенитРадио Зенит«Барселона» впервые победила без Месси и Суареса

Встреча в Барселоне завершилась со счетом 5:2. В составе хозяев дубль оформил Антуан Гризманн, по одному мячу забили Карлес Перес, Жорди Альба и Артуро Видаль. Примечательно, что каталонский клуб впервые сумел победить в матче Ла Лиги, когда в составе не было ни Лионеля Месси, ни Луиса Суареса.
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