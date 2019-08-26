Футбол
Радио Зенит«Барселона» впервые победила без Месси и Суареса
Встреча в Барселоне завершилась со счетом 5:2. В составе хозяев дубль оформил Антуан Гризманн, по одному мячу забили Карлес Перес, Жорди Альба и Артуро Видаль. Примечательно, что каталонский клуб впервые сумел победить в матче Ла Лиги, когда в составе не было ни Лионеля Месси, ни Луиса Суареса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Барса» в порядке и без Месси с Суаресом. Есть крутой Гризманн и разгром «Бетиса»
Sport24.ru25 августа в 17:19
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 02:24, Ашберн
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Космос
«Роскосмос» начал подготовку к полету космонавтов на Луну
РИА Новости вчера в 22:42
Политика
Россия и Украина согласовали дату обмена удерживаемыми лицами
Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.
BFM.ru вчера в 08:24
Наука
Учёные доказали, что оптимисты живут дольше
Совместное исследование экспертов медицинских школ при Бостонском и Гарвардском университетах показало, что оптимисты чаще могут похвастаться долголетием.
Газета Кемерова 00:04
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Экономика
В Системе быстрых платежей появится возможность приема наличных
В рамках Системы быстрых платежей (СБП) появится услуга приема наличных, рассказали «Коммерсанту» участники рынка.
Ведомости вчера в 21:48
Политика
Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы
Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Музыка
Лолита Милявская расплакалась во время исполнения хита Анжелики Варум
Во время репетиции, которая проходила в сопровождении живого рояля, Лолита несколько раз пробовала, но не смогла исполнить песню до конца.
Bimru.ru вчера в 12:08
Общество
В Роструде рассказали о новой графе в резюме
Замглавы Роструда Денис Васильев рассказал о новом условии, которое будет влиять на решение при приеме на работу.
РИА Новости 01:48
Здоровье
Женщину с уникальным редчайшим диагнозом спасли медики Кузбасса
Женщину с уникальным редчайшим диагнозом спасли медики Кузбасса, проведя своевременную операцию.
Ugpressa.ru 00:25
Здоровье
Роскачество предупредило об опасности покупки продуктов с рук
Покупка пищевой продукцию в несанкционированных точках продаж, попросту с рук или изготовленной кустарным способом, несет в себе потенциальную опасность для здоровья покупателя, говорится в сообщении Роскачества.
РИА Новости 01:27
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
Малый разведывательный корабль "Переяслав" Военно-морских сил Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота России.
РИА Новости вчера в 20:26
Общество
Росстат предупредил о дефиците мужчин
Во всех регионах России, кроме Чукотки и Камчатки, к 2036 году сохранится дефицит мужчин.
ЛОТ вчера в 11:15
Политика
Санкции против Nord Stream 2 ударят по самим США — немецкая газета
Возможные санкции США против компаний, задействованных в проекте «Северный поток — 2», обернутся ущербом для американских нефтяных и газовых проектов.
REGNUM 01:25
Политика
В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России
Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском вчера в 11:43
Шоу-бизнес
Алла Пугачева назвала свою преемницу среди современных артистов
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева заявила, что считает певицу Светлану Лободу своей преемницей.
Слово и Дело вчера в 22:54
Происшествия
Умер экс-глава Volkswagen и внук Порше Фердинанд Пиех
Бывший председатель правления Volkswagen AG Фердинанд Пиех умер в возрасте 82 лет, сообщает Bild.
РБК вчера в 16:39
Культура
На фестивале «Таврида – АРТ» подвели итоги грантового конкурса
На фестивале «Таврида – АРТ» состоялось подведение итогов грантового конкурса, заявки на участие в котором подали свыше 500 молодых деятелей культуры и искусств со всей России.
Взгляд.ру вчера в 09:48
Футбол
Вальдес купил новые бутсы дебютанту-рекордсмену «Барселоны» Фати
Sport24.ru вчера в 22:57
Армия и оружие
Более 30 тыс. военных принимают участие в масштабных учениях в ЦВО
В учениях под руководством заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова принимают участие более 30 тыс. военнослужащих и гражданского персонала Центрального, Западного, Южного и Восточного военных округов и ВДВ.
ФАН 01:32
Музыка
Названы имена победителей MTV Music Awards 2019
Названы имена победителей премии MTV Music Awards 2019, церемония вручения которой прошла сегодня, 27 августа в спорткомплексе «Пруденшал-сентер» (Ньюарк, штат США Нью-Джерси).
REGNUM 01:59
Происшествия
В Иркутской области девять человек отравились суши
РИА Новости 01:29
Происшествия
Брат премьера Чечни задержан во Внуково с неким порошком
Как сообщает Telegram–канал Baza, при нем обнаружили небольшой пакет с неким порошком.
РИА Дербент вчера в 09:15
Происшествия
На Камчатке погнавшийся за браконьером офицер утонул в реке
24-летний лейтенант принимал участие в операции по задержанию браконьеров, промышлявших на реке Караге.
Говорит Москва 00:46
Политика
Путин и Эрдоган обсудят на МАКС-2019 сотрудничество в ВТС
РИА Новости вчера в 08:05
Общество
Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой певицей по версии Forbes
Американская исполнительница Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира по версии журнала Forbes.
ТАСС вчера в 11:19
Общество
Во Владивостоке приводят в порядок улицы после сошедших селей
Рабочие убирают с улиц Владивостока сошедшие из-за ливня сели и поваленные деревья, сообщает мэрия.
РИА Новости 01:26
Армия и оружие
Гордость Удмуртии, надежный щит России
Деловой квадрат вчера в 07:11
Теннис
Серена Уильямс разгромила Шарапову на старте US Open
Для уроженки Нягани помимо "достижений" как одного из самых крупных поражений за всю историю US Open и вылета теперь уже со всех турниров "Большого шлема" на самом его старте разгром от Уильямс означает и то, что о месте в топ-100 рейтинга WTA ей стоит забыть.
Газета.Ru 02:14