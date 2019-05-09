Футбол
«Барселона» вновь попытается приобрести ГризманнаГазета.Ru 15:11
Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн может все-таки перейти в каталонскую "Барселону", сообщает "Советский спорт". По информации Le Parisien, после вылета из Лиги чемпионов клуб вновь попытается купить 28-летнего футболиста "матрасников".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 18:42, Ашберн
Происшествия
Стало известно, где похоронят Доренко
Обновлено в 15:56
Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей Доренко
В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
Обновлено в 16:41
Политика
Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Общество
Стало известно имя сына принца Гарри и Меган Маркл
Решение о наделении титулом принимает королева Елизавета II. Принц Гарри и актриса Маркл стали мужем и женой в мае 2018 года.
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей Доренко
В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
Обновлено в 16:41
Космос
Дело ясное, что материя — тёмная. Рухнула знаменитая теория Хокинга
Существование тёмной материи первым заподозрил американец со швейцарскими корнями Фриц Цвикки.
Обновлено в 13:13
Происшествия
Обнаружено тело четвертого погибшего под лавиной на Алтае
Тело четвертого туриста удалось обнаружить спасателям под лавиной в горах Алтая. Всего погибшими считаются семь человек.
Обновлено в 02:04
Футбол
Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги Европы
В серии пенальти «Челси» победил со счетом 4:3. После двух ударов впереди был «Айнтрахт» — Трапп парировал удар капитана хозяев Сесара Аспиликуэты.
Обновлено в 18:00
Армия и оружие
Росгвардия начала перевооружаться на автоматы Калашникова новой серии
По данным ТАСС, колонна, принимавшая сегодня участие в Параде Победы на Красной площади, уже была вооружена АК-200.
Обновлено в 12:02
Общество
Псевдомиллионерша Сорокина получила реальный срок
Суд в Нью-Йорке приговорил обвиняемую в мошенничестве Анну Сорокину к реальному сроку тюремного заключения, она признана присяжными виновной по 8 из 10 пунктов обвинения.
Обновлено в 16:15
Экономика
Преодоление и рывок. Когда вновь подорожает Bitcoin
Если первая криптовалюта сможет удержаться выше ценовой отметки в $5 687 долларов, то она может преодолеть показатель в $6 000, считает Омкар Годбоул.
Обновлено вчера в 10:00
Гаджеты
В Intel рассчитывают выпустить первый 7-нм процессор в 2021 году
На встрече глава Intel Роберт Свон напомнил о скором выпуске процессоров созданных по 10-нанометровом техпроцесу, а также было объявлено, что в 2021 году компания перейдет на выпуск CPU изготовленных по техпроцессу 7 нм, причем в этой технологии будет использоваться EUV-литография.
Обновлено в 06:24
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Обновлено в 13:56
Происшествия
Футболисты Мамаев и Кокорин получили реальные тюремные сроки
Адвокаты бывших игроков Сборной России уже сообщили, что с приговором суда не согласны и будут подавать апелляцию.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в офисе проекта
Главный редактор Mash Максим Иксанов сообщил, что сотрудники полиции провели обыски в офисе тelegram-канала.
Обновлено в 18:15
Политика
Соловьев выразил соболезнования в связи со смертью Доренко
Обновлено в 16:38
Музыка
Букмекеры пророчат Сергею Лазареву второе место на «Евровидении-2019»
Букмекеры определили Сергея Лазарева в тройку победителей в конкурсе «Евровидение» после певца из Нидерландов.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Наталья Водянова спровоцировала слухи о шестой беременности
Дотошные подписчики разглядели под свитером Водяновой округлый животик и решили, что модель ждет шестого ребенка.
Обновлено в 18:25
Футбол
Кадырова возмутил приговор футболистам Мамаеву и Кокорину
Обновлено в 11:41
Футбол
Эмери четвертый раз вышел в финал Лиги Европы
Унай Эмери в Лиге Европы: 2014 - финал и 2015 - финал и 2016 - финал и 2019 - финал и ❓# ЛигаЭмери pic.twitter.com / h0YUrkJMC6 UEFA.com на русском (@ UEFAcom_ru) 9 мая 2019 г.
Обновлено в 16:58
Армия и оружие
Главный парад Победы проходит на Красной площади
Главный военный парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы, проходит на Красной площади в Москве.
Обновлено в 03:04
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Общество
Максим Виторган заявил, что праздновать День Победы неуместно
Максим Виторган выразил надежду на то, что будущие поколения будут отмечать 9 Мая не с гуляньями и парадами, а с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Собчак прокомментировала смерть Доренко
Обновлено в 15:22
Футбол
Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ
Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Футбол
«Локомотив» победил «Рубин» в матче молодежного первенства России
Московский "Локомотив" обыграл казанский "Рубин" в матче 28-го тура молодежного первенства России по футболу.
Обновлено в 08:17