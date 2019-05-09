Футбол

«Барселона» вновь попытается приобрести ГризманнаГазета.Ru 15:11

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн может все-таки перейти в каталонскую "Барселону", сообщает "Советский спорт". По информации Le Parisien, после вылета из Лиги чемпионов клуб вновь попытается купить 28-летнего футболиста "матрасников".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гризманн готов на понижение зарплаты ради перехода в «Барселону»

Sport24.ru16:16

Гризманн - приоритетный вариант «Барселоны»

Soccer.ru11:53

«Барселона» предпримет новую попытку приобрести Гризманна

Чемпионат13:07

СМИ: «Барселона» хочет приобрести летом Гризманна

Спорт-Экспресс12:45

«Барселона» вновь нацелилась на Гризманна

Советский спорт13:33

«Барселона» вновь проявляет интерес к лидеру «Атлетико»

Sport.ru13:28

ESPN: Гризманн – приоритетная цель «Барсы» для усиления атаки. Ляказетт и Ришарлисон в списке

Sports.ru10:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 18:42, Ашберн
Происшествия

Стало известно, где похоронят Доренко

Обновлено в 15:56
Происшествия

В Москве скончался журналист Сергей Доренко

В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
Обновлено в 16:41
Политика

Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы

Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Общество

Стало известно имя сына принца Гарри и Меган Маркл

Решение о наделении титулом принимает королева Елизавета II. Принц Гарри и актриса Маркл стали мужем и женой в мае 2018 года.
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия

В Москве скончался журналист Сергей Доренко

В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
Обновлено в 16:41
Космос

Дело ясное, что материя — тёмная. Рухнула знаменитая теория Хокинга

Существование тёмной материи первым заподозрил американец со швейцарскими корнями Фриц Цвикки.
Обновлено в 13:13
Происшествия

Обнаружено тело четвертого погибшего под лавиной на Алтае

Тело четвертого туриста удалось обнаружить спасателям под лавиной в горах Алтая. Всего погибшими считаются семь человек.
Обновлено в 02:04
Футбол

Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги Европы

В серии пенальти «Челси» победил со счетом 4:3. После двух ударов впереди был «Айнтрахт» — Трапп парировал удар капитана хозяев Сесара Аспиликуэты.
Обновлено в 18:00
Армия и оружие

Росгвардия начала перевооружаться на автоматы Калашникова новой серии

По данным ТАСС, колонна, принимавшая сегодня участие в Параде Победы на Красной площади, уже была вооружена АК-200.
Обновлено в 12:02
Общество

Псевдомиллионерша Сорокина получила реальный срок

Суд в Нью-Йорке приговорил обвиняемую в мошенничестве Анну Сорокину к реальному сроку тюремного заключения, она признана присяжными виновной по 8 из 10 пунктов обвинения.
Обновлено в 16:15
Экономика

Преодоление и рывок. Когда вновь подорожает Bitcoin

Если первая криптовалюта сможет удержаться выше ценовой отметки в $5 687 долларов, то она может преодолеть показатель в $6 000, считает Омкар Годбоул.
Обновлено вчера в 10:00
Гаджеты

В Intel рассчитывают выпустить первый 7-нм процессор в 2021 году

На встрече глава Intel Роберт Свон напомнил о скором выпуске процессоров созданных по 10-нанометровом техпроцесу, а также было объявлено, что в 2021 году компания перейдет на выпуск CPU изготовленных по техпроцессу 7 нм, причем в этой технологии будет использоваться EUV-литография.
Обновлено в 06:24
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Обновлено в 13:56
Происшествия

Футболисты Мамаев и Кокорин получили реальные тюремные сроки

Адвокаты бывших игроков Сборной России уже сообщили, что с приговором суда не согласны и будут подавать апелляцию.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

Главред Mash сообщил об обысках в офисе проекта

Главный редактор Mash Максим Иксанов сообщил, что сотрудники полиции провели обыски в офисе тelegram-канала.
Обновлено в 18:15
Политика

Соловьев выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

Обновлено в 16:38
Музыка

Букмекеры пророчат Сергею Лазареву второе место на «Евровидении-2019»

Букмекеры определили Сергея Лазарева в тройку победителей в конкурсе «Евровидение» после певца из Нидерландов.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес

Наталья Водянова спровоцировала слухи о шестой беременности

Дотошные подписчики разглядели под свитером Водяновой округлый животик и решили, что модель ждет шестого ребенка.
Обновлено в 18:25
Происшествия

Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве

Обновлено в 06:41
Футбол

Кадырова возмутил приговор футболистам Мамаеву и Кокорину

Обновлено в 11:41
Футбол

Эмери четвертый раз вышел в финал Лиги Европы

Унай Эмери в Лиге Европы: 2014 - финал и 2015 - финал и 2016 - финал и 2019 - финал и ❓# ЛигаЭмери pic.twitter.com / h0YUrkJMC6 UEFA.com на русском (@ UEFAcom_ru) 9 мая 2019 г.
Обновлено в 16:58
Армия и оружие

Главный парад Победы проходит на Красной площади

Главный военный парад, приуроченный к 74-й годовщине Победы, проходит на Красной площади в Москве.
Обновлено в 03:04
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Общество

Максим Виторган заявил, что праздновать День Победы неуместно

Максим Виторган выразил надежду на то, что будущие поколения будут отмечать 9 Мая не с гуляньями и парадами, а с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес

Собчак прокомментировала смерть Доренко

Обновлено в 15:22
Происшествия

В ДТП с троллейбусом в Нижегородской области погибли четыре человека

Обновлено в 17:54
Футбол

Экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака, сообщили СМИ

Экс-супруга хавбека "Спартака" Дениса Глушакова была поймана на изменах футболисту, сообщает Star Hit.
Обновлено в 11:00
Футбол

«Локомотив» победил «Рубин» в матче молодежного первенства России

Московский "Локомотив" обыграл казанский "Рубин" в матче 28-го тура молодежного первенства России по футболу.
Обновлено в 08:17
Автоспорт

Себастьян Феттель: «Хотим сделать болид „Феррари“ как можно быстрее»

Обновлено в 10:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное