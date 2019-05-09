Футбол

«Барселона» вновь попытается приобрести ГризманнаГазета.Ru 15:11

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн может все-таки перейти в каталонскую "Барселону", сообщает "Советский спорт". По информации Le Parisien, после вылета из Лиги чемпионов клуб вновь попытается купить 28-летнего футболиста "матрасников".
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«Барселона» вновь проявляет интерес к лидеру «Атлетико»

Sport.ru13:28

«Барселона» вновь нацелилась на Гризманна

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«Барселона» предпримет новую попытку приобрести Гризманна

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СМИ: «Барселона» хочет приобрести летом Гризманна

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Гризманн готов на понижение зарплаты ради перехода в «Барселону»

Sport24.ru16:16

ESPN: Гризманн – приоритетная цель «Барсы» для усиления атаки. Ляказетт и Ришарлисон в списке

Sports.ru10:30
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Происшествия

В Москве скончался журналист Сергей Доренко

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Опубликовано видео момента аварии с Сергеем Доренко

Обновлено в 15:41
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Валенсия — Арсенал 2:4

Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:2 в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышел в финал турнира.
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Кадырова возмутил приговор футболистам Мамаеву и Кокорину

Обновлено в 11:41
Экономика

Миллионы новых банкнот в $50 с опечаткой выпустили в Австралии

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Наталью Водянову поздравляют с шестой беременностью

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Новая часть Tom Clancy’s Ghost Recon получит подзаголовок «Breakpoint»

Первые слухи о грядущей новинке Уже сегодня вечером, 9 мая в 21:30 по московскому времени, состоится мировая премьера новой части знаменитой серии от компании Ubisoft – Tom Clancy’s Ghost Recon.
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Происшествия

Причиной смерти Сергея Доренко мог стать сердечный приступ

Обновлено в 14:10
Происшествия

Пожар в Нотр-Даме отравил почву вокруг собора свинцом

Префектура полиции Парижа заявила о значительном превышении нормы свинца в почве около собора Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар, при этом качество воздуха вокруг собора не представляет опасности, сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 11:39
Футбол

Летом «Барселону» могут покинуть десять футболистов

Руководство «Барселоны» по окончании сезона планирует серьезно поработать на трансферном рынке.
Обновлено в 08:38
Политика

США арестовали судно КНДР за нарушение режима санкций

Минсюст указывает, что, вопреки санкциям Совета Безопасности ООН, судно использовалось для незаконной перевозки угля из Северной Кореи и доставки в КНДР тяжелого машинного оборудования, расчеты проводились в долларах «через ничего не подозревавшие американские банки».
Обновлено в 14:51
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Столкновение троллейбуса с автомобилем привело к жертвам

В результате столкновения легкового автомобиля с троллейбусом в городе Дзержинск Нижегородской области погибли четыре человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 16:56
Происшествия

При взрыве смертника в Багдаде погибли восемь человек

Обновлено в 15:45
Происшествия

На северо-востоке Москвы столкнулись автобус и легковой автомобиль

Обновлено в 10:16
Футбол

Тренеру «Барселоны» уже начали искать замену

По информации источнка, главным вариантом на пост главного тренера сине-гранатовых считается специалист сборной Голландии Рональд Куман.
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Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
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Происшествия

Обвиняемому в нападении на синагогу в Калифорнии грозит смертная казнь

Обвиняемому в вооруженном нападении на синагогу в Калифорнии 19-летнему Джону Эрнесту грозит высшая мера наказания, сообщает телеканал ABC 10 News.
Обновлено в 15:38
Происшествия

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Обновлено в 13:56
Политика

Порошенко присвоил главе СБУ Грицаку звание героя Украины

Главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку присвоено звание Героя Украины.
Обновлено в 11:22
Политика

Назарбаев приехал на парад Победы

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.
Обновлено в 03:11
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«Аэрофлот» отменил 11 рейсов на SSJ-100

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила 11 рейсов с использованием самолета SSJ 100.
Обновлено в 11:19
Общество

Стало известно имя сына принца Гарри и Меган Маркл

Решение о наделении титулом принимает королева Елизавета II. Принц Гарри и актриса Маркл стали мужем и женой в мае 2018 года.
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Общество

Съевший осу кот стал звездой интернета

Животное попыталось полакомиться осой, за что и поплатилось. Проглотив насекомое, кот пострадал от его укуса.
Обновлено в 05:21
Футбол

«Ювентус» может уволить Аллегри из-за его требований

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может покинуть клуб из-за своих требований.
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Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам заключения

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Обновлено вчера в 09:19
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Telegram позволит архивировать чаты

Пользователи Telegram смогут архивировать устаревшие чаты. Об этом сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.
Обновлено в 13:16
Политика

Сооснователь Facebook требует расчленить соцсеть

Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал американские власти разделить компанию на несколько частей.
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Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12

В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено в 15:28
Армия и оружие

Американские танки примут участие в параде Победы в Мурманске

В Мурманске на параде Победы будут участвовать американские танки M3 Lee и М4А2 Sherman, сообщается в пресс-релизе Северного флота России.
Обновлено в 03:09
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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