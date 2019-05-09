Футбол
«Барселона» вновь попытается приобрести ГризманнаГазета.Ru 15:11
Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн может все-таки перейти в каталонскую "Барселону", сообщает "Советский спорт". По информации Le Parisien, после вылета из Лиги чемпионов клуб вновь попытается купить 28-летнего футболиста "матрасников".
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