Футбол

«Барселона» вновь хочет приобрести ГризманнаSport24.ru 02:26

Как сообщает L’Equipe, Гризманн задумался о своем будущем после вылета «Атлетико» из Лиги чемпионов на фоне возобновившегося интереса «Барселоны». В прошлом году каталонский клуб уже намеревался приобрести футболиста, который в итоге принял решение остаться в Мадриде.
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«Барселона» захотела купить чемпиона мира

Lenta.ru04:15

«Барселона» вновь интересуется Гризманном

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«Барселона» снова попробует приобрести Гризманна

Газета.Ru03:23

СМИ: «Барселона» вновь интересуется Гризманном

Спорт-Экспресс03:58

«Барселона» вновь хочет приобрести Гризманна

Sport24.ru02:26

СМИ: «Барселона» снова попробует приобрести Гризманна

Матч ТВ01:29

«Барселона» может купить Гризманна за 120 млн евро

Sports.ru00:25
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
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Протестующие в Белграде прорвали оцепление у президентского дворца

Участники 15-й акции протеста против президента Сербии Александра Вучича смогли прорвать оцепление возле президентского дворца в Белграде.
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Биатлонистка Юрлова-Перхт завоевала серебро в масс-старте на ЧМ

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Губернатор Хакасии выехал на место пожара в Черногорске

Губернатор республики Хакасия Валентин Коновалов выехал на место пожара на заводе "Искож" в Черногорске, сообщила ТАСС начальник управления пресс-службы и информации главы республики Ирина Емельянова.
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Политика

Путин посетит Крым и Севастополь 18 марта

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В Кремле отреагировали на возможность переговоров с США о разоружении

Ранее в воскресенье, 17 марта, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что он не исключает возможности проведения новых консультаций между Вашингтоном и Москвой по контролю над вооружениями.
Обновлено в 10:46
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Лыжник Большунов победил в гонке на 15 км на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов завоевал бронзовую медаль в гонке с раздельного старта на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Швеции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:48
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В Киеве на встрече Порошенко с избирателями произошли столкновения

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Самолет вернулся в Пулково из-за приступа у пассажира

Самолет авиаперевозчика «Россия», выполнявший 17 марта рейс Санкт-Петербург — Москва, вернулся в аэропорт Пулково через полчаса после вылета.
Обновлено в 10:38
Политика

Победителями конкурса «Лидеры России» стали 104 человека

«Если 70% победителей из 100 — в этом году 104 человека — получат какие-то продвижения по карьерной лестнице, такие, с которыми они были бы согласны, которых они бы хотели, то это уже будет грандиозный успех», — приводит ее слова «РИА Новости».
Обновлено в 10:17
Происшествия

В Якутске прошел митинг после обвинения мигрантов в изнасиловании

На Комсомольской площади в Якутске состоялся стихийный несанкционированный митинг после того, как 17 марта пропала и была изнасилова одна из жительниц города.
Обновлено в 10:45
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Бывший главком ВКС предложил вернуть военную подготовку в школы

В свою очередь Васильева предложила подготовить идеи по возврату военной подготовки в школы совместно с комитетом Совфеда по обороне и безопасности.
Обновлено в 09:24
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Погребняка рассмешило наличие темнокожего футболиста в сборной России

Погребняк выступал за сборную России с 2006 по 2012 год.
Обновлено в 05:08
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Орешкин объяснил необходимость переезда ведомств в «Москва-Сити»

Три министерства — Минэкономразвития (МЭР), Минпромторг и Минкомсвязи — переезжают в новые офисы на территории бизнес-центра «Москва-Сити» с целью повышения эффективности.
Обновлено в 07:07
Происшествия

В Уфе трое хулиганов прошли по канату между высотками

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Обновлено в 09:41
Политика

В России ответили на заявление ЕС о непризнании референдума в Крыму

В России прокомментировали заявление Евросоюза, приуроченное к пятилетней годовщине возвращения Крыма.
Обновлено в 09:25
Происшествия

В Дагестане таксист зарезал пассажира

Таксист в Дагестане в ходе конфликта зарезал пассажира ножом, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Обновлено в 10:46
Общество

Школьницу осудили за письмо Путину и вынудили уйти из школы

В Псковской области жители деревни Томсино затравили 12-летнюю девочку за то, что она написала письмо с просьбой о помощи российскому президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 10:18
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Кудрин предсказал ослабление экономики США

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что США продолжат доминировать в мировой экономике на протяжении еще около 40 лет, после чего экономика страны ослабнет.
Обновлено в 09:15
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Deutsche Bank подтвердил, что ведет переговоры с Commerzbank о слиянии

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank подтвердил в своем заявлении, что ведет переговоры о возможном слиянии с другим крупным банком страны Commerzbank.
Обновлено в 09:36
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На Урале абоненты мобильного оператора лишились связи

В Свердловской области абоненты сотового оператора «Мотив» остались без связи.
Обновлено в 10:53
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Польские активисты попросили Трампа помочь взыскать репарации с России

Польские активисты обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой получить репарации по итогам Второй мировой войны от России и Германии.
Обновлено в 08:32
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Врач Началовой объяснил ее смерть случайностью

Обновлено в 10:45
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Началова оказалась четвертым умершим участником «Последнего героя»

Певица Юлия Началова стала четвертым умершим участником четвертого сезона проекта «Последний герой».
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Автоспорт

Победитель Гран-при Австралии послал всех после финиша

Победитель гонки Гран-при Австралии Валттери Боттас объяснил, почему матерился на радио после финиша, передает "Советский спорт".
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Происшествия

Извлечены данные бортового самописца разбившегося в Эфиопии Boeing

Обновлено вчера в 16:50
Армия и оружие

В ДНР предупредили о возможной провокации ВСУ в Мариуполе

Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики предупредила о возможной провокации со стороны ВСУ в Мариуполе.
Обновлено в 10:01
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«Спартак» – «Зенит»: Лунев и Дзюба выйдут с первых минут у гостей

Официальный сайт Российской премьер-лиги опубликовал стартовый состав "Зенита" на матч 20-го тура чемпионата России со "Спартаком".
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В Афганистане разбился американский беспилотник

"Сегодня в 14.50 по местному времени (12.50 мск) беспилотный летательный аппарат после отказа двигателя разбился на поле примерно в пяти километрах к югу от аэродрома Баграм в провинции Парван",- цитирует агентство заявление американских военных.
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«Ювентус» потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата Италии

Обновлено в 10:54
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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