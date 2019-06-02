Футбол
«Барселона» интересуется нападающим «Валенсии»Soccer.ru 08:36
"Барселона" проявляет интерес к нападающему "Валенсии" Родриго, об этом сообщает источник со ссылкой на каталонскую газету Diario Sport. Главный тренер "Барсы" Эрнесто Вальверде планирует укрепить атакующую линию команды, поэтому летом будет осуществляться трансфер нападающего.
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Общество
Названы самые распространенные нарушения на ЕГЭ
Отмечается, что использование шпаргалок и средств связи являются наиболее распространенными нарушениями.
Обновлено в 10:48
Политика
В Харькове снесли бюст маршала Жукова
Националисты повалили бюст маршала Георгия Жукова в Харькове, передает ТАСС.
Обновлено в 08:03
Футбол
Евсеев продолжит тренировать «Уфу»
Обновлено в 10:43
Происшествия
В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 15 человек
Пятнадцать человек, среди которых трое детей, пострадали в ДТП с участием автобуса в Аксакайском районе Ростовской области, сообщил региональный Минздрав.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Полиция в Чите разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине
В Чите полиция разыскивает автора граффити, который оставил оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина на площади Революции в центре города.
Обновлено в 11:02
Спорт
The Times: Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года
Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио, в связи с обвинениями прыгуна в высоту Данила Лысенко в нарушении антидопинговых правил.
Обновлено в 03:43
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Происшествия
Жена знала о связи главы Раменского района с задушенной любовницей
Супруга главы Раменского района Андрея Кулакова знала о его связи с любовницей Евгенией Исаенковой, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено 31 мая в 14:47
Авто
Дилеры получили роскошный аналог Chevrolet Captiva
Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения еще не появился в продаже, но уже сейчас до дилеров добралась его роскошная копия под брендом MG.
Обновлено вчера в 23:37
Гаджеты
В Китае сокращают производство смартфонов Huawei
Базирующийся на территории Китая завод Foxconn сокращает производство смартфонов под брендом Huawei.
Обновлено в 06:53
Футбол
Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов
Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Дзержинске достигло 85
85 пострадавшим при взрыве в Дзержинске потребовалась медицинская помощь. 16 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Обновлено в 03:00
Футбол
Домрачева — о победе «Ливерпуля» в ЛЧ: великий тренер, великая команда. Чемпионы
Четырёхкратная олимпийская чемпионка белорусская биатлонистка Дарья Домрачева обрадовалась победе футбольного клуба «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов.
Обновлено в 04:12
Гаджеты
Nokia презентует смартфон Nokia 6.2 по цене Redmi K20
Компания Nokia 6 июня презентует свой новый смартфон Nokia 6.2, цена которого будет такой же, как у Redmi K20.
Обновлено в 04:58
Общество
Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года
По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Политика
В Алжире отложили президентские выборы из-за отсутствия кандидатов
Конституционный совет (КС) Алжира отверг досье обоих кандидатов, подавших документы на регистрацию для участия в президентских выборах 4 июля.
Обновлено в 07:34
Общество
В Сыктывкаре завершился митинг КПРФ
Обновлено в 08:16
Религия
В РПЦ назвали серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю
Церковь относится к алкоголю гораздо мягче, чем общество, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на фестивале «Православие и спорт», запись его выступления размещена на YouTube.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве
В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы.
Обновлено в 04:17
Политика
США согласились на переговоры с Ираном без предварительных условий
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы начать переговоры с Ираном без предварительных условий, передает Reuters.
Обновлено в 07:41
Политика
Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова
Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 09:41
Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Политика
В Кремле не получали сигналов от США по поводу встречи Путина и Трампа
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 30 мая заявил журналистам, что Кремль пока не получал предложений американской стороны по встрече президентов на G20 в Осаке, но время до саммита еще есть.
Обновлено в 08:00
Авто
Названы 5 кроссоверов с самыми низкими ценами к началу лета
Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено в 03:43
Авто
Концепт-кар Renault For Russia оснастят камином
Довольно просторный салон Renault For Russia больше напоминает миниатюрный современный офис, чем интерьер автомобиля.
Обновлено вчера в 15:41
Театры
Умер режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев
В Уфе на 61-м году жизни после болезни скончался заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев.
Обновлено в 10:10
Происшествия
В полиции Петербурга отвергают причастность к избиению подростка
Как пишет «Новая газета», по факту избиения подростка решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 11:16
Политика
Познер попал в базу «Миротворца»
Обновлено в 03:41
Происшествия
Круизный лайнер врезался в прогулочный теплоход в Венеции
В венецианском канале Джудекка произошло столкновение круизного лайнера MSC Opera и туристического речного теплохода Michelangelo.
Обновлено в 10:54