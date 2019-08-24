Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур попал в сферу интересов «Барселоны». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский клуб будет готов расстаться с 22-летним уругвайцем за 60 млн евро. По данным источника, клубы уже ведут переговоры и достигли в них существенного прогресса.

«Барселона» ведет переговоры с «Ювентусом» о трансфере Бентанкура

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