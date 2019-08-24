Футбол
«Барселона» ведет переговоры с «Ювентусом» о трансфере БентанкураSport24.ru вчера в 21:45
Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур попал в сферу интересов «Барселоны». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский клуб будет готов расстаться с 22-летним уругвайцем за 60 млн евро. По данным источника, клубы уже ведут переговоры и достигли в них существенного прогресса.
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Польша призвала НАТО решить вопрос о размещении ядерных ракет в Европе
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Глава ЕС предложил пригласить Украину на следующий саммит G7
Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что будет выступать за приглашение Украины на следующий саммит G7.
Обновлено в 06:49
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В изображениях не допускается призыв к насилию и жестокости, оскорбительные подписи, изображения наркотиков, табака, взрывчатки и детей в опасных ситуациях.
Обновлено в 05:30
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«Локомотив» обыграл «Краснодар» в седьмом туре молодежного первенства
Футбольный московский клуб «Локомотив» переиграл команду «Краснодар» в матче седьмого тура молодежного первенства России по футболу.
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Студенты, волонтеры и участники молодежных объединений развернули огромное полотно, состоящее из двух тысяч флагов российских регионов, муниципальных образований и общественных организаций.
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Квят прокомментировал переход Албона в Red Bull
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Армия и оружие
СБУ заявила о разоблачении двух шпионок ЛНР
Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении двух шпионок ЛНР.
Обновлено в 06:56
Здоровье
На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов
Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
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