Футбол
«Барселона» хочет усилиться полузащитником «Ювентуса»Евро-футбол.ру 02:19
Хавбек туринского «Ювентуса» Родриго Бентанкур может сменить клубную прописку, перебравшись в испанскую Примеру. По информации Tyc Sports, заполучить 22-летнего уругвайца в свои ряды хочет каталонская «Барселона».
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