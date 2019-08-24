Футбол

«Барселона» хочет усилиться полузащитником «Ювентуса»Евро-футбол.ру 02:19

Хавбек туринского «Ювентуса» Родриго Бентанкур может сменить клубную прописку, перебравшись в испанскую Примеру. По информации Tyc Sports, заполучить 22-летнего уругвайца в свои ряды хочет каталонская «Барселона».
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