Футбол
«Барселона» в стиле ретро представила гостевую формуЕвро-футбол.ру 05:00
Пресс-служба "Барселоны" представила гостевую форму команды на грядущий сезон. Комплект экипировки выполнен в стиле образца 1979 года, тем самым, отдав дать уважения академии Ла Масия, которая была основана 40 лет назад.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 09:08, Вашингтон
Политика
В Кремле назвали оскорбление Путина в эфире «Рустави 2» неприемлемым
В Кремле считают неприемлемым оскорбление в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшее в эфире грузинского телеканала "Рустави 2", отмечают, что все руководство Грузии осудило выходку, недостойную народа этой страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Политика
Россия и Украина проведут телемост
Между Россией и Украиной состоится двухчасовой телемост. Организаторами стали российский телеканал «Россия-1» и украинский NewsOne.
Обновлено в 02:30
Политика
Толстой сравнил руководство ПА ОБСЕ с карточными шулерами
«Руководство ПА ОБСЕ ведет себя как карточные шулеры», — заявил он.
Обновлено в 08:42
Спорт
Фигуристка Екатерина Боброва объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях по фигурному катанию Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 06:43
Политика
Путин назначил Евкурова замминистра обороны
Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:34
Общество
Глава патриаршей комиссии заявил, что женщины глупее мужчин
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей РПЦ Димитрий Смирнов считает, что женщин глупее мужчин.
Обновлено в 08:37
Политика
Российские туристы начали массово отменять брони в гостиницах Грузии
Российские туристы начали массово отменять брони в гостиницах в Батуми, Кутаиси, и районе Кахетия после отмены полетов российских авиакомпаний в Грузию, заявила глава Национального агентства туризма Грузии Мариям Квривишвили.
Обновлено в 04:56
Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Гандболистка сборной России утонула в Польше
Обновлено в 08:19
Экономика
Вице-премьер Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам
Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам: по его словам, это приводит к тому, что оборонные предприятия тратят свои прибыли на уплату процентов по кредитам, а погасить тело кредита в принципе не представляется возможным.
Обновлено в 04:36
Политика
Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии
Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.
Обновлено в 08:53
Финансы
Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию данных Росстата ЦБ
«Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», — сказал Орешкин.
Обновлено в 08:40
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Минске.
Обновлено в 05:30
Общество
В Казани продается «Английский замок» за 28 млн рублей
Обновлено в 07:59
Единоборства
Александр Емельяненко: «Мой вес 104,7. Я столько весил в школьные годы»
Обновлено в 08:02
Происшествия
Суд отправил в СИЗО владельца Optima Development Худояна
Мосгорсуд отменил домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна и отправил бизнесмена в СИЗО до 14 августа по делу о мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Суд арестовал водителя взорвавшегося на Урале бензовоза
Обновлено в 07:36
Здоровье
Медведев: всероссийская диспансеризация улучшит демографическую ситуацию
Всероссийская диспансеризация населения поспособствует улучшению демографической ситуации в стране и предупреждению опасных заболеваний, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами, передаёт РИА «Новости».
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
Татьяна Навка поделилась семейным фото с Дмитрием Песковым и детьми
Отечественная фигуристка Татьяна Навка поделилась с поклонниками семейным фото, на котором позирует с Дмитрием Песковым и детьми.
Обновлено в 08:29
Наука
Экологи нашли 900 миллионов гектаров под посадку лесов
Обновлено 06 июля в 04:07
Футбол
Джо Гомес: «Второе место в прошлом сезоне мотивирует „Ливерпуль“»
Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес выразил мнение, что второе место в премьер-лиге в прошлом сезоне мотивирует команду Юргена Клоппа.
Обновлено в 08:31
Культура
Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал ведущим новой версии телеигры "Форт Боярд", которая будет транслироваться на СТС.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 11:00
Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
Обновлено в 05:46
Политика
Депутат РФ из космоса смотрела на гибель людей в Донбассе
Депутат Госдумы России и космонавт Елена Серова сообщила, что она с борта Международной космической станции наблюдала за бомбежками на востоке Украины.
Обновлено в 08:36
Энергетика
Эксперты составили прогноз роста цен на бензин до 2024 года
Средняя розничная цена на бензин составит в нынешнем году 48,36 рубля за литр. А к 2024 году она поднимется до 51,41 рубля.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Рейс «Москва — Берлин» совершил экстренную посадку во Внуково
«Самолет Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — заявили в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 07:30
Политика
В Киеве начался саммит Украина-ЕС
В Киеве открылся 21-й саммит Украина-ЕС. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Обновлено в 08:15