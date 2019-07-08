Футбол

«Барселона» в стиле ретро представила гостевую формуЕвро-футбол.ру 05:00

Пресс-служба "Барселоны" представила гостевую форму команды на грядущий сезон. Комплект экипировки выполнен в стиле образца 1979 года, тем самым, отдав дать уважения академии Ла Масия, которая была основана 40 лет назад.
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«Барселона» презентовала выездную ретроформу

Спорт-Экспресс04:07

«Барселона» представила второй комплект формы на сезон-2019/20

Sport24.ru04:16

«Барселона» представила новый гостевой комплект формы на сезон-2019/20. ФОТО

Sport.ru05:29

«Барселона» презентовала гостевую форму на сезон-2019/20 в стиле ретро

Чемпионат04:43

«Барселона» представила выездную форму с дизайном 1979 года

Sports.ru04:38

«Барселона» презентовала выездную форму на сезон-2019/20

Матч ТВ04:26

«Барселона» представила гостевую форму в стиле 1979 года (видео)

Советский спорт06:01
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Политика

В Кремле назвали оскорбление Путина в эфире «Рустави 2» неприемлемым

В Кремле считают неприемлемым оскорбление в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшее в эфире грузинского телеканала "Рустави 2", отмечают, что все руководство Грузии осудило выходку, недостойную народа этой страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Между Россией и Украиной состоится двухчасовой телемост. Организаторами стали российский телеканал «Россия-1» и украинский NewsOne.
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Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
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Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей РПЦ Димитрий Смирнов считает, что женщин глупее мужчин.
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Российские туристы начали массово отменять брони в гостиницах Грузии

Российские туристы начали массово отменять брони в гостиницах в Батуми, Кутаиси, и районе Кахетия после отмены полетов российских авиакомпаний в Грузию, заявила глава Национального агентства туризма Грузии Мариям Квривишвили.
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Гандболистка сборной России утонула в Польше

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Экономика

Вице-премьер Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам

Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам: по его словам, это приводит к тому, что оборонные предприятия тратят свои прибыли на уплату процентов по кредитам, а погасить тело кредита в принципе не представляется возможным.
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Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.
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«Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», — сказал Орешкин.
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Общество

Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Минске.
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Александр Емельяненко: «Мой вес 104,7. Я столько весил в школьные годы»

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Суд отправил в СИЗО владельца Optima Development Худояна

Мосгорсуд отменил домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна и отправил бизнесмена в СИЗО до 14 августа по делу о мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Суд арестовал водителя взорвавшегося на Урале бензовоза

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Татьяна Навка поделилась семейным фото с Дмитрием Песковым и детьми

Отечественная фигуристка Татьяна Навка поделилась с поклонниками семейным фото, на котором позирует с Дмитрием Песковым и детьми.
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Экологи нашли 900 миллионов гектаров под посадку лесов

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Джо Гомес: «Второе место в прошлом сезоне мотивирует „Ливерпуль“»

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес выразил мнение, что второе место в премьер-лиге в прошлом сезоне мотивирует команду Юргена Клоппа.
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Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал ведущим новой версии телеигры "Форт Боярд", которая будет транслироваться на СТС.
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Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
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В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»

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Депутат Госдумы России и космонавт Елена Серова сообщила, что она с борта Международной космической станции наблюдала за бомбежками на востоке Украины.
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Эксперты составили прогноз роста цен на бензин до 2024 года

Средняя розничная цена на бензин составит в нынешнем году 48,36 рубля за литр. А к 2024 году она поднимется до 51,41 рубля.
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Рейс «Москва — Берлин» совершил экстренную посадку во Внуково

«Самолет Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — заявили в пресс-службе аэропорта.
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В Киеве открылся 21-й саммит Украина-ЕС. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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