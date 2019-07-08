Футбол
«Барселона» в стиле ретро представила гостевую формуЕвро-футбол.ру 05:00
Пресс-служба "Барселоны" представила гостевую форму команды на грядущий сезон. Комплект экипировки выполнен в стиле образца 1979 года, тем самым, отдав дать уважения академии Ла Масия, которая была основана 40 лет назад.
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Политика
Гендиректор «Рустави-2» извинился за мат в адрес Путина
Генеральный директор грузинской телекомпании "Рустави-2" Ника Гварамия извинился за мат в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавший в эфире.
Обновлено в 01:53
Политика
ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 07:20
Политика
Украинский телеканал отменил телемост с Россией из-за угроз
Украинский телеканал NewsOne сообщил, что решил прекратить подготовку телемоста с «Россией-1» из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».
Обновлено в 06:34
Транспорт
Под Крымским мостом начали демонтировать рабочие мосты
В Керченском проливе начался демонтаж временных рабочих мостов, которые три с половиной года помогали строителям сооружать автодорожную и железнодорожную часть Крымского моста.
Обновлено в 05:41
Игры
Глава Larian: стриминговые сервисы интереснее следующего поколения консолей
Глава Larian Studios (Divinity: Original Sin 2, Baldur's Gate 3) Свен Винке дал интервью изданию Wccftech, в котором заявил, что стриминговые сервисы, такие как Google Stadia, для него гораздо интереснее, чем следующее поколение консолей.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове
«Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Жена Тымчука подтвердила версию о самоубийстве нардепа
Дмитрий Тымчук застрелился на глазах у своей гражданской жены.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району
"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Политика
В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии
Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Новосибирске из приезжего цирка сбежал крокодил
Обновлено в 01:21
Авто
Audi откажется от сенсорных экранов в салоне своих автомобилей
Марк Лихте предполагает, что возможно в будущем дисплеи заменят проекционные экраны и голосовое управление.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Музыка
Алла Пугачева подарила Сергею Шнурову песню «про мужиков»
В рамках пробного прямого эфира Пугачева сделала интересное признание, рассказав, что подарила некую песню «про мужиков» своему коллеге, Сергею Шнурову из «Ленинграда».
Обновлено в 04:13
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Общество
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Угрожавшего взорвать приставов москвича задержали полицейские
В Москве задержали мужчину, который закрылся в квартире от судебных приставов и угрожал взорвать гранату.
Обновлено в 07:29
Спорт
Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:41
Политика
Российские туристы начали массово отменять брони в гостиницах Грузии
Российские туристы начали массово отменять брони в гостиницах в Батуми, Кутаиси, и районе Кахетия после отмены полетов российских авиакомпаний в Грузию, заявила глава Национального агентства туризма Грузии Мариям Квривишвили.
Обновлено в 04:56
Космос
Фото дня: космическая «вишня» в цвету
Отмечается, что для наблюдателя с Земли названное образование несколько напоминает вишню в цвету.
Обновлено в 06:51
Общество
МЧС предупредило жителей Подмосковья о ветре и грозе с градом
В ГУ МЧС РФ по Московской области предупредили жителей Подмосковья о порывистом ветре до 15-ти метров в секунду и грозе с градом, которые ожидаются в ближайшие часы и продолжаться до вечера понедельника, 8 июля.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Плющенко ответил на обвинения фанатов в хвастовстве
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил на критику фанатов, передает Sport24.
Обновлено в 05:28
Общество
Кандидат в «афронавты» из ЮАР разбился на мотоцикле
Житель ЮАР, получивший шанс стать первым астронавтом из африканцев, погиб в субботу в результате ДТП на мотоцикле, не успев воплотить в жизнь свою мечту, сообщает The Guardian.
Обновлено в 04:32
Интернет
Microsoft сообщила о серьезной ошибке в обновлении Windows 10
Microsoft сообщила пользователям Windows 10, что недавнее обновление KB4501375 плохо влияет на работу диспетчера подключений удаленного доступа (Remote Access Connection Manager — RASMAN).
Обновлено в 01:53
Общество
Всероссийскую диспансеризацию населения распорядился провести Медведев
Диспансеризация пройдет в 2019-2020 годах. Под программу попадает все взрослое население страны.
Обновлено 06 июля в 13:50
Экономика
Росстат назвал самые подорожавшие в 2018 году продукты
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) обнародовала данные о том, какие продукты подорожали сильнее остальных в 2018 году.
Обновлено вчера в 06:30
Энергетика
Составлен прогноз по ценам на бензин в России к 2024 году
По мнению экспертов, по итогам 2019 года средняя розничная стоимость литра бензина в РФ составит 48,36 рубля.
Обновлено в 00:31