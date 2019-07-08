Футбол

«Барселона» в стиле ретро представила гостевую формуЕвро-футбол.ру 05:00

Пресс-служба "Барселоны" представила гостевую форму команды на грядущий сезон. Комплект экипировки выполнен в стиле образца 1979 года, тем самым, отдав дать уважения академии Ла Масия, которая была основана 40 лет назад.
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«Барселона» представила гостевую форму в стиле 1979 года (видео)

Советский спорт06:01

«Барселона» презентовала выездную форму на сезон-2019/20

Матч ТВ04:26

«Барселона» представила новый гостевой комплект формы на сезон-2019/20. ФОТО

Sport.ru05:29

«Барселона» презентовала гостевую форму на сезон-2019/20 в стиле ретро

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«Барселона» представила выездную форму с дизайном 1979 года

Sports.ru04:38

«Барселона» представила второй комплект формы на сезон-2019/20

Sport24.ru04:16

«Барселона» презентовала выездную ретроформу

Спорт-Экспресс04:07
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Политика

Гендиректор «Рустави-2» извинился за мат в адрес Путина

Генеральный директор грузинской телекомпании "Рустави-2" Ника Гварамия извинился за мат в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавший в эфире.
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ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
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Украинский телеканал отменил телемост с Россией из-за угроз

Украинский телеканал NewsOne сообщил, что решил прекратить подготовку телемоста с «Россией-1» из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».
Обновлено в 06:34
Транспорт

Под Крымским мостом начали демонтировать рабочие мосты

В Керченском проливе начался демонтаж временных рабочих мостов, которые три с половиной года помогали строителям сооружать автодорожную и железнодорожную часть Крымского моста.
Обновлено в 05:41
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Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Обновлено в 06:21
Игры

Глава Larian: стриминговые сервисы интереснее следующего поколения консолей

Глава Larian Studios (Divinity: Original Sin 2, Baldur's Gate 3) Свен Винке дал интервью изданию Wccftech, в котором заявил, что стриминговые сервисы, такие как Google Stadia, для него гораздо интереснее, чем следующее поколение консолей.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове

«Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено в 00:02
Происшествия

Жена Тымчука подтвердила версию о самоубийстве нардепа

Дмитрий Тымчук застрелился на глазах у своей гражданской жены.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району

"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Политика

В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии

Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.
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Происшествия

В Новосибирске из приезжего цирка сбежал крокодил

Обновлено в 01:21
Происшествия

Самолет из Челябинска в Анталью задержан из-за удара молнии

Обновлено в 04:15
Авто

Audi откажется от сенсорных экранов в салоне своих автомобилей

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Обновлено вчера в 11:33
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Музыка

Алла Пугачева подарила Сергею Шнурову песню «про мужиков»

В рамках пробного прямого эфира Пугачева сделала интересное признание, рассказав, что подарила некую песню «про мужиков» своему коллеге, Сергею Шнурову из «Ленинграда».
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Рынок поддельных люксовых товаров в России обогнал легальный

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Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Общество

Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме

Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Угрожавшего взорвать приставов москвича задержали полицейские

В Москве задержали мужчину, который закрылся в квартире от судебных приставов и угрожал взорвать гранату.
Обновлено в 07:29
Спорт

Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:41
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Российские туристы начали массово отменять брони в гостиницах Грузии

Российские туристы начали массово отменять брони в гостиницах в Батуми, Кутаиси, и районе Кахетия после отмены полетов российских авиакомпаний в Грузию, заявила глава Национального агентства туризма Грузии Мариям Квривишвили.
Обновлено в 04:56
Космос

Фото дня: космическая «вишня» в цвету

Отмечается, что для наблюдателя с Земли названное образование несколько напоминает вишню в цвету.
Обновлено в 06:51
Общество

МЧС предупредило жителей Подмосковья о ветре и грозе с градом

В ГУ МЧС РФ по Московской области предупредили жителей Подмосковья о порывистом ветре до 15-ти метров в секунду и грозе с градом, которые ожидаются в ближайшие часы и продолжаться до вечера понедельника, 8 июля.
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Плющенко ответил на обвинения фанатов в хвастовстве

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил на критику фанатов, передает Sport24.
Обновлено в 05:28
Общество

Кандидат в «афронавты» из ЮАР разбился на мотоцикле

Житель ЮАР, получивший шанс стать первым астронавтом из африканцев, погиб в субботу в результате ДТП на мотоцикле, не успев воплотить в жизнь свою мечту, сообщает The Guardian.
Обновлено в 04:32
Интернет

Microsoft сообщила о серьезной ошибке в обновлении Windows 10

Microsoft сообщила пользователям Windows 10, что недавнее обновление KB4501375 плохо влияет на работу диспетчера подключений удаленного доступа (Remote Access Connection Manager — RASMAN).
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Диспансеризация пройдет в 2019-2020 годах. Под программу попадает все взрослое население страны.
Обновлено 06 июля в 13:50
Экономика

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Энергетика

Составлен прогноз по ценам на бензин в России к 2024 году

По мнению экспертов, по итогам 2019 года средняя розничная стоимость литра бензина в РФ составит 48,36 рубля.
Обновлено в 00:31
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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