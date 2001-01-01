«Барселона» в следующем сезоне сыграет в новой формеМатч ТВ вчера в 16:36

В следующем сезоне «Барселона» изменит дизайн своей формы. На смену привычным полоскам придут шашечки. Портал Footyheadlines опубликовал фотографию из фирменного магазина спортивной одежды, на которой видны футболки каталонцев нового образца.

«Барселона» в следующем сезоне сыграет в новой форме

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