Футбол
«Барселона» в следующем сезоне сыграет в новой формеМатч ТВ вчера в 16:36
В следующем сезоне «Барселона» изменит дизайн своей формы. На смену привычным полоскам придут шашечки. Портал Footyheadlines опубликовал фотографию из фирменного магазина спортивной одежды, на которой видны футболки каталонцев нового образца.
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Политика
Тимошенко потребовала немедленной отставки министра Ревы
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала наказать министра социальной политики Андрея Реву, назвавшего жителей Донбасса мразями.
Обновлено в 04:14
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
Обновлено в 02:24
Политика
В ПАСЕ ищут «позитивный выход» из конфликта с Россией
Отсутствие российской делегации на мероприятиях Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) негативно сказывается на всех остальных членах объединения.
Обновлено в 04:36
Политика
"Протащили "Северный поток – 2": в ЕС нашли пророссийские силы
"Неудобный" для европейцев "Северный поток – 2" автор доклада Нина Кацемих привела в качестве примера.
Обновлено в 02:42
Политика
Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии
Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, которую осудили за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», рассказала на пресс-конференции о самых страшных моментах жизни в заключении.
Обновлено в 00:16
Путешествия
В Крыму создадут сеть крупных автокемпингов
Сеть крупных автокемпингов будет создана в Крыму, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения
Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие
Россия отправила Китаю новые ракеты для С-400
Обновлено в 03:47
Космос
Первый старт с космодрома Восточный в 2019 году запланирован на 5 июля
«Запуск космического аппарата «Метеор-М» номер 2.2 с космодрома Восточный, запланированный на 5 июля 2019 года (дата запуска может корректироваться)», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:22
Авто
Названы самые популярные цвета автомобилей в регионах России
Большая часть моделей в России имеет черный, белый либо серый цвета, а наименьшее количество приходится на розовый.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Политика
Володин назвал самый важный закон апреля
Напомним, самым важным законом марта спикер Госдумы назвал нормативно-правовой акт о повышении пенсий сверх прожиточного минимума для малообеспеченных пенсионеров.
Обновлено в 04:21
Общество
ЕСПЧ признал нарушением блокировку страницы «ВКонтакте» за призывы к митингу
Суд вынес решение о том, что блокировка аккаунта личной страницы пользователя ВКонтакте из-за призывов прийти на митинг нарушает свободу слова.
Обновлено в 04:49
Экономика
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором
Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Общество
Пойманную в Волге гигантскую воблу отпустили после поцелуя
Астраханские рыбаки поймали в Волге воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма, но решили отпустить.
Обновлено в 04:07
Политика
Источник: авиаконструктора Новожилова похоронят на Троекуровском кладбище
Советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор "Ильюшина" Генрих Новожилов, который умер 28 апреля на 94-м году жизни, будет похоронен на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 03:09
Экономика
Авиакомпания UTair может прекратить работу из-за долгов
UTair может прекратить работу из-за долгов. Авиакомпания разместила на своем сайте итоги аудиторской проверки за прошлый год.
Обновлено в 01:05
Гаджеты
Новая версия графического драйвера NVIDIA вызывает высокую загрузку ЦП
Драйвер содержит важные обновления, но некоторые пользователи обратили внимание на то, что его использование приводит к высокой загрузке процессора.
Обновлено в 01:28
Общество
Медведев поручил обсудить приватизацию врачами служебного жилья
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минздраву и Минэкономразвития рассмотреть возможность приватизации служебного жилья медицинскими работниками, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Сильвио Берлускони попал в больницу
Сообщается, что он в попал в больницу в Милане.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Сын миллиардера Саркисова вышел из комы
В качестве возможной причины комы родственники Сергея называют злоупотребление запрещенными препаратами, сообщает Telegram-канал Mash.
Обновлено в 04:27
Энергетика
Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев
Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» займет несколько месяцев, а из-за необходимости вытеснения загрязненной нефти чистое сырье поступит на территорию Белоруссии не ранее 23:00 2 мая.
Обновлено в 03:39
Наука
Ученые рассказали о причинах появления ранней седины
Еще одной причиной появления ранней седины являются генетические отклонения, при этом стресс, как оказалось, в этом вопросе не имеет никакого влияния.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Задержан подозреваемый в передаче наркотиков в «Матросскую тишину»
Задержан подозреваемый в сбыте наркотических средств в "Матросскую тишину", где четверо арестантов отравились, двое из них - насмерть, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес
Виктория Боня назвала основные правила красивой женщины
Обновлено в 00:51
Культура
Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
В Пятигорске загорелся рынок на площади 2,4 тысячи квадратных метров
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение на площади 2,4 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:47
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею
Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).
Обновлено в 02:54
Общество
На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме
Обновлено в 03:22
Космос
На МКС возникла проблема с системой электроснабжения
На американском сегменте Международной космической станции (МКС) обнаружили проблему в системе электроснабжения.
Обновлено вчера в 17:44