Футбол

«Барселона» разгромила «Манчестер Юнайтед» и вышла в полуфинал ЛЧРИА Новости 16:53

Барселона — Манчестер Юнайтед
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
Лионель Месси
16′
Лионель Месси
20′
Филиппе Коутиньо
61′
65′
Антони Марсьяль
Диого Далот
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
71′
73′
Маркус Рэшфорд
Ромелу Лукаку
Артур
Артуро Видаль
75′
Луис Суарес
77′
80′
Джесси Лингард
Алексис Санчес
Филиппе Коутиньо
Усман Дембеле
81′
Ответная четвертьфинальная встреча, состоявшаяся на "Камп Ноу" во вторник, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Лионель Месси (16-я и 20-я минуты) и Филиппе Коутиньо (61). В первом матче в Манчестере "сине-гранатовые" обыграли манкунианцев со счетом 1:0.
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