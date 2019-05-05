Футбол
«Барселона» в гостях проиграла «Сельте»Советский спорт 16:41
В составе команды из Виго голами отметились Максимилиано Гомес (67-я минута) и Яго Аспас (88). После этой победы Сельта набрала 40 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице примеры. Барселона, имея в активе 83 очка, занимает первую строчку в чемпионате.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:09, Ашберн
Армия и оружие
Вторая ночная репетиция парада Победы прошла в Москве
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В микроблоге звезды появилось новое фото с отдыха. На снимке младшая дочь теледивы Теона запечатлена в раздельном купальнике.
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В больницу к певице МакSим пригласили священника
Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.
Обновлено в 18:07
Космос
В продаже появились фрагменты космического корабля «Аполлон-11»
Недавно появилось четвертое обновление коллекции, в которое входят такие вещи, как внеземные аминокислоты, лунная пыль, древнеегипетские бусины, небольшой кусок памятного знака Голливуда и фрагменты костей динозавра.
Обновлено вчера в 14:49
Политика
СМИ узнали причину отставки министра обороны Британии
Главу министерства обороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на источники.
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Обновлено в 18:33
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"Зенит" возвращался в Санкт-Петербург из Грозного, где в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Ахматом" (1:1). В аэропорту "Пулково" команду встретили порядка пяти тысяч болельщиков.
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Общество
Полиция проверяет вещи Резника на наркотики. ФАН-ТВ
Федеральное агентство новостей приобрело куртку попавшего в наркоскандал депутата Максима Резника у его супруги Ксении Казариной и сдало ее на экспертизу.
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Общество
Умер бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко
Умер бывший глава Краснодара Валерий Самойленко, стоявший во главе города в общей сложности 13 лет, сообщает пресс-служба мэрии.
Обновлено в 13:53
Армия и оружие
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Обновлено в 19:58
Общество
Режим ЧС экстренно ввели в Курганской области
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Обновлено в 15:30
Армия и оружие
Сирийская армия отбила атаку боевиков на пригород Алеппо
Вооруженные силы Сирии отбили атаку поддерживаемых Турцией боевиков на пригород Алеппо, в северо-западной части страны, сообщил сирийский военный источник.
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Шоу-бизнес
Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу
Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено в 04:58
Здоровье
Молчи в тряпочку. Как уберечь себя от смога?
В Кургане явственно ощущается дымный смог.
Обновлено в 13:37
Политика
Германия намерена принять меры для «защиты» Прибалтики от России
Германия должна создать специальный фонд и ежегодно инвестировать более $20 млрд на «защиту» стран Прибалтики и Польши от России, заявил вице-канцлер и экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль в интервью SvD.
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Американский ученые рассказал, когда начнется новый ледниковый период
Исследователь NASA Джером Чаппеллаз изучил поверхность Антарктиды и выяснил, что глобальное потепление на Земле временно, и ледниковый период сменит его уже в ближайшие 40-60 тысяч лет.
Обновлено в 09:48
Происшествия
В Мексике убиты четверо служащих сил безопасности
В результате нападений в штатах Веракрус и Пуэбла в Мексике убиты по меньшей мере четверо служащих Федеральных сил безопасности, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на портал Universal.
Обновлено в 18:38
Технологии
СМИ рассказали о влиянии автоматизации на безработицу
Автоматизация приведет к массовой безработице среди адвокатов, бухгалтеров, юристов и журналистов через 15 лет.
Обновлено в 16:53
Наука
Ученые опровергли миф о вреде телефонов и микроволновок для здоровья
Ранее считалось, что вредные волны, излучаемые мобильными телефонами и микроволновками, приводят к злокачественным опухолям и негативно сказываются на состоянии здоровья.
Обновлено 02 мая в 14:09
Здоровье
Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением
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Политика
Жители ДНР выстроились в очередь для получения российского паспорта
«ФедералПресс» ранее писал, что президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ о предоставлении жителям ДНР и ЛНР российского гражданства в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 02:52
Политика
Медведчук советует Зеленскому наладить отношения с Россией
Политик Владимир Зеленский, который в ближайшее время займет пост президента Украины, должен налаживать отношения с Россией.
Обновлено в 16:32
Армия и оружие
В Афганистане ликвидировали местного главаря боевиков ИГ
В Афганистане ночью 4 мая ликвидировали главаря боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ), руководившего деятельностью террористов на севере страны и в Центральной Азии.
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Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
Обновлено в 19:22
Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
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На Украине создана группа по расследованию преступлений Порошенко
На Украине и за рубежом создана группа квалифицированных специалистов, которые будут заниматься вопросами привлечения к суду президента Петра Порошенко и людей из его окружения, заявила в эфире телеканала Newsone заместитель главного редактора портала strana.ua Светлана Крюкова.
Обновлено в 07:56
Общество
В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк»
Акция "Бессмертный полк" в пятый раз прошла в Нью-Йорке, в ней приняли участие около 2 тысяч человек.
Обновлено в 17:17