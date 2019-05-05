Футбол

«Барселона» в гостях проиграла «Сельте»Советский спорт 16:41

В составе команды из Виго голами отметились Максимилиано Гомес (67-я минута) и Яго Аспас (88). После этой победы Сельта набрала 40 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице примеры. Барселона, имея в активе 83 очка, занимает первую строчку в чемпионате.
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«Сельта» обыграла «Барселону» в матче 36-го тура чемпионата Испании

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«Сельта» - «Барселона». Первое поражение «Барсы» в 2019 году. Видеообзор матча

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Без Месси, Суареса, Бускетса и защитников. «Барселона» проиграла «Сельте»

Спорт-Экспресс16:50

«Сельта» обыграла «Барселону» в матче Примеры

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Футбол

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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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