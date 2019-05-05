Футбол
«Барселона» уступила «Сельте» в матче ПримерыRT на русском вчера в 17:53
«Барселона» на выезде потерпела поражение от «Сельты» в 36-м туре матча испанской футбольной Примеры. Встреча прошла в Виго и завершилась в пользу хозяев — 2:0. Отличились в составе «Сельты» Максимилиано Гомес и Рияд Будебуз.
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Без Месси, Суареса, Бускетса и защитников. «Барселона» проиграла «Сельте»
Спорт-Экспрессвчера в 16:50
«Сельта» — «Барселона» — 2:0. Видеообзор первого с ноября поражения «Барселоны» в Ла Лиге
Sport24.ruвчера в 17:27
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