«Барселона» победила «Реал» в чемпионате Испании по футболуИзвестия вчера в 17:36

Футболисты «Барселоны» обыграли «Реал» в матче 26-го тура чемпионата Испании. Встреча в Мадриде завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил хорват Иван Ракитич. В первом круге первенства каталонцы разгромили «Реал» — 5:1.

«Барселона» победила «Реал» в чемпионате Испании по футболу

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