Футбол

«Барселона» в большинстве переиграла «Атлетико»Матч ТВ вчера в 16:38

Барселона — Атлетико
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Камп Ноу»
27′
Томас Парти
28′
Диего Коста
28′
Хосе Мария Хименес
28′
Диего Годин
35′
Сантьяго Арьяс
Анхель Корреа
58′
Филипе Луис
Альваро Мората
Артур
Малком
63′
71′
Сауль Ньигес
Жерар Пике
74′
Клеман Лангле
78′
Филиппе Коутиньо
Карлес Аленья
80′
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
84′
Луис Суарес
85′
Луис Суарес
86′
Лионель Месси
86′
88′
Родриго Эрнандес
Хуанфран
«Барселона» на своем поле обыграла «Атлетико» в матче 31-го тура чемпионата Испании. В составе хозяев голы на свой счет в конце второго тайма записали Луис Суарес и Лионель Месси. Отметим, что мадридский клуб с 29-й минуты играл в меньшинстве после удаления Диего Косты.
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