Футбол

«Барселона» в ближайшие две недели хочет продать игроков на € 65 млнЧемпионат 09:24

Руководство каталонской «Барселоны» в ближайшие две недели планиурет заработать на трансферах € 65 млн, чтобы сбалансировать бюджет за сезон-2018/19, сообщает Sport.es.
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СМИ: «Барселона» за две недели продаст игроков на 65 миллионов евро

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«Барселона» хочет продать игроков на 65 млн евро в ближайшие две недели

Sports.ru09:57

СМИ: «Барселона» за две недели продаст игроков на 65 миллионов евро

Sportbox.RU09:45

Diario Sport: «Барселона» в ближайшие 2 недели намерена продать игроков на 65 миллионов

Бомбардир.ру10:46

«Барселона» в ближайшие две недели хочет продать игроков на € 65 млн

Чемпионат09:24
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