Руководство каталонской «Барселоны» в ближайшие две недели планиурет заработать на трансферах € 65 млн, чтобы сбалансировать бюджет за сезон-2018/19, сообщает Sport.es.

«Барселона» в ближайшие две недели хочет продать игроков на € 65 млн

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