Футбол
«Барселона» в ближайшие две недели хочет продать игроков на € 65 млнЧемпионат 09:24
Руководство каталонской «Барселоны» в ближайшие две недели планиурет заработать на трансферах € 65 млн, чтобы сбалансировать бюджет за сезон-2018/19, сообщает Sport.es.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:04, Вашингтон
Происшествия
Момент ДТП с 8 погибшими под Воронежем попал на видео
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
Совбез РФ: НАТО логично было распустить в 1991 году
Фото: theworldnews.net Заместитель секретаря Совбеза РФ заявил, что НАТО надо было ликвидировать вслед за роспуском Организации Варшавского договора в 1991 году, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:50
Общество
К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений
Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес
Ведущий программы «Мир наизнанку» женился на «Мисс Украина-2016»
Ранее автор программы «Мир наизнанку» не афишировал свои отношения. Однако накануне в его профиле появилось фото с возлюбленной.
Обновлено в 14:21
Музыка
Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым на Муз-ТВ
Певица Светлана Лобода сделала заявление о скандале с коллегой Сергеем Лазаревым на Муз-ТВ. Об этом сообщает teleprogramma.pro.
Обновлено в 13:35
Гаджеты
Слайдер Xiaomi Mi Mix 3 серьезно подешевел до 332 долларов
Подешевеет ли устройство на российском рынке сейчас неизвестно.
Обновлено в 15:08
Политика
Президент Германии оценил отношения ЕС и России
Дальнейшие отношения Евросоюза и России не будут прежними, стороны станут искать новые подходы к сотрудничеству.
Обновлено в 14:10
Политика
Песков сказал о позиции Путина в отношении Зеленского
Обновлено в 15:30
Экономика
«Яндекс» проиндексирует торговлю
Осенью "Яндекс.Маркет" и Сбербанк запустили маркетплейс "Беру", его месячная выручка, слагаемая из продаж собственных товаров и комиссии с товаров других продавцов, к концу мая достигла 1 млрд руб. В "Яндексе" не раскрывают число партнеров, которые уже подключились к сервису, но уточнили, что они из разных сфер: детские товары, автомобильные товары, электроника и др.
Обновлено в 11:34
Музыка
Умер барабанщик группы «Машина времени» Остроумов
Обновлено в 07:26
Общество
Коту Алибасова предложили рекламные контракты на 150 тысяч долларов
Кот продюсера Бари Алибасова по кличке Чуча получил предложения о съемках в рекламе на общую сумму свыше 150 тысяч долларов.
Обновлено в 10:29
Экономика
Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку
Минэкономразвития разработало законопроект, который предусматривает оказание государственной поддержки самозанятым россиянам наравне с малым и средним бизнесом.
Обновлено вчера в 04:36
Общество
В Эстонии попросили убрать красный крест из спектакля про Айболита
Таллинский Русский молодежный театр столкнулся с угрозой штрафа за использование символа красного креста на реквизитах в своем спектакле «Доктор Айболит».
Обновлено в 11:43
Спорт
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Названа предполагаемая причина взрыва в центре Киева
Взрыв прогремел вечером в субботу, 15 июня, в Шевченковском районе Киева. Причиной взрыва на улице Тургеневской мог стать бытовой газ.
Обновлено вчера в 18:16
Политика
Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте»
Слова помощника президента США Джона Болтона о «контракте» венесуэльского президента Николаса Мадуро с Россией являются выдумкой, заявил российский посол в Венесуэле Владимир Заемский.
Обновлено в 14:26
Кино
Познер высказался о «Чернобыле» и «Игре престолов»
Телеведущий Владимир Познер поделился впечатлениями от обсуждаемых сериалов "Чернобыль", "Игра престолов" и "Карточный домик", передают СМИ.
Обновлено в 12:31
Политика
Пошлины на американские товары ввела Индия
Власти Индии приняли решение о введении ввозных пошлин на товары, поставляемые из Соединенных Штатов.
Обновлено в 02:09
Происшествия
В Одесской области сотни людей ищут пропавшую одиннадцатилетнюю девочку
Сотни волонтеров, военные, сотрудники полиции и Госслужбы по ЧС ищут пропавшую на Украине в Одесской области 11-летнюю девочку, к поискам привлечена авиация из местного аэроклуба, сообщает в субботу главное управление полиции области.
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия
Столичные врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Башкирии в результате ДТП погиб ребенок
Автомобили Volkswagen и Skoda столкнулись в воскресенье на автодороге в Башкирии, в результате ДТП погиб 11-летний ребенок, еще семь человек, в том числе двое детей, госпитализированы.
Обновлено в 13:41
Футбол
СМИ: «Эвертон» ждёт предложения «Ньюкасла» по Влашичу
Английский футбольный клуб «Эвертон» ждёт предложения от «Ньюкасл Юнайтед» по трансферу хорватского полузащитника Николы Влашича.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии
Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.
Обновлено в 03:08
Спорт
17-летний российский биатлонист погиб на сборах в Крыму
Российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб на сборах в Крыму.
Обновлено в 05:53
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Примеру украинского главы последовали и некоторые из горожан Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь пробежал через фонтан на городской площади, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:31
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено в 13:53
Космос
Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek
Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.
Обновлено 13 июня в 23:59