Футбол
«Барселона» в ближайшие часы уволит ВальвердеVprognoze.ru 07:20
Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде в ближайшее время покинет занимаемую должность. Как сообщает источник, в ближайшие несколько часов каталонский клуб объявит об отставке специалиста. Руководство клуба приняло решение уволить Вальверде по итогам выступления команды в завершившемся сезоне.
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