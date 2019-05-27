«Барселона» в ближайшие часы уволит ВальвердеVprognoze.ru 07:20

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде в ближайшее время покинет занимаемую должность. Как сообщает источник, в ближайшие несколько часов каталонский клуб объявит об отставке специалиста. Руководство клуба приняло решение уволить Вальверде по итогам выступления команды в завершившемся сезоне.

Политика Команда Зеленского отвергла идею Коломойского о дефолте Секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Данилюк отверг вариант с объявлением страной дефолта по долговым обязательствам, который ранее предложил бизнесмен Игорь Коломойский.

Футбол Кононов остается главным тренером «Спартака» Олег Кононов не будет уволен с поста главного тренера московского "Спартака" после сезона-2018/19, сообщает "Спорт-Экспресс".

Музыка Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.

Политика В Косово освободили задержанного россиянина Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что среди задержанных во время акции косовского спецназа в сербских общинах Косово и Метохии оказался гражданин России, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков.

Шоу-бизнес Няня ребенка Меган Маркл уволилась после двух недель работы Няня принца Арчи, сына Меган Маркл и принца Гарри, уволилась после двух недель работы на королевскую семью.

Политика Состав Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки обновлен на 70% В новый список вошли 139 членов (84 - в президиум). Из них 94 человека включены в состав ВАК впервые, что означает почти 70%-ное обновление.

Политика Зеленский нанесет первый зарубежный визит в Брюссель Президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня.

Здоровье В Петербурге только пять пляжей соответствуют санитарным требованиям Специалисты признали только пять пляжей Северной столицы соответствующим санитарным требованиям.

Общество В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.

Политика В МВД и Минобороны выступили против обращения «господин» Не только в силовых структурах, но и в повседневном обиходе прижилось обращение "товарищ", при этом к тем, кого подозревали в преступлении или еще каком-нибудь некрасивом поступке, несовместимом с товариществом, употреблялось слово "гражданин".

Здоровье В России изменились правила медицинского страхования В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.

Музыка Макаревич прокомментировал свое участие в патриотическом концерте у стен Кремля Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич высказался по поводу выступления группы у стен Кремля.

Политика Волкер выразил надежду на смену позиции России по украинским морякам США надеются, что Россия изменит позицию по вопросу освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Футбол В Испании арестовали экс-игрока мадридского «Реала» За «Реал» Браво с перерывами выступал с 2001 по 2007 годы и в 77 матчах чемпионата Испании забил пять мячей.

Происшествия Племянница Скрипаля отказалась от идеи поехать в Великобританию Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля - Виктория Скрипаль - отказалась от идеи поехать в Великобританию, чтобы встретиться с родственниками.

Кино Актёр массовки назван самым преданным персонажем «Игры престолов» Отметившегося почти во всех ключевых битвах «Игры престолов» актёра массовки Эндрю МакКлея интернет-пользователи назвали самым преданным персонажем сериала.

Транспорт ГИБДД предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение ПДД Госавтоинспекция МВД России предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения (ПДД), зарегистрированное фотофиксацией, сообщил заместитель главы ГИБДД Александр Быков.

Здоровье Врач назвал главные правила использования кондиционеров Использование кондиционера в помещении может привести к различным заболеваниям.

Культура На Первом канале планируется запуск программы с Ксенией Собчак На Первом канале планируется запуск новой программы, где место ведущей займет Ксения Собчак.