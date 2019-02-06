Футбол

«Барселона» в Мадриде разгромила «Реал»Свободная Пресса вчера в 17:01

Реал — Барселона
0 – 3
Матч завершён
Кубок Испании, Полуфинал, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
50′
Луис Суарес
Лукас Васкес Иглесиас
58′
65′
Серджи Бускетс
Лукас Васкес Иглесиас
Гарет Бэйл
68′
69′
Рафаэль Варан
Каземиро
72′
73′
Луис Суарес
75′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Каземиро
Федерико Вальверде
75′
78′
Луис Суарес
Артуро Видаль
81′
Нелсон Семеду
Винисиус Жуниор
Марко Асенсио
81′
86′
Серджи Бускетс
Артур
В ответном матче ½ финала Кубка Испании «Барселона» на выезде разгромила мадридский «Реал». «Сине-гранатовые» отправили в ворота принципиального соперника три безответных мяча и пробились в финал турнира.
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