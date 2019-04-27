«Барселона» в 26-й раз стала чемпионом Испании по футболуТАСС 16:40

"Барселона" одержала победу над "Леванте" со счетом 1:0 в домашнем матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно стала чемпионом страны сезона-2018/19. Мяч на 62-й минуте забил Лионель Месси, вышедший на замену во втором тайме.

«Барселона» в 26-й раз стала чемпионом Испании по футболу

Религия В храме Христа Спасителя проходит главное пасхальное богослужение Благодатный огонь из Иерусалима привезли храм Христа Спасителя, где началась пасхальная служба во главе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Шоу-бизнес Лобода отреагировала на победу дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» Ранее Nation News сообщало, что телеведущий Максим Галкин назвал несправедливой победу дочери Алсу в шоу.

Футбол «Норвич» возвращается в Премьер-Лигу "Норвич" обеспечил себе выход в Премьер-Лигу, откуда вылетел в 2016 году.

Хоккей Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".

Политика Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский заявил, что он готов к переговорам с Россией.

Шоу-бизнес Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».

Путешествия Лодку Федора Конюхова засняли на видео с самолета Самолет Чилийской морской авиации снял на видео лодку путешественника Федора Конюхова.

Политика Профессор Стивен Уолт предсказал конец американской гегемонии Профессор Гарвардского университета Стивен Уолт опубликовал на страницах Foreign Policy статью, в которой оспаривает тезис о мощи США.

Кино Перенос премьеры «Мстителей» не помог российскому фильму «Миллиард» Исключением не стал и перенос релиза «Мстителей» с целью обеспечения зеленого света российской картине «Миллиард» с артистом Владимиром Машковым в центральной роли.

Музыка Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.

Происшествия Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.

Религия Православный мир отмечает Пасху Православные христиане более чем в 60 странах празднуют 28 апреля день Воскресения Христова.

Общество Суд не удовлетворил просьбу Маска отклонить иск британского дайвера Суд в Лос-Анджелесе не удовлетворил просьбу главы Tesla Илона Маска отклонить иск по делу о клевете, который был подан британским участником спасательной операции в Таиланде Верноном Уонсортом.

Происшествия Катер затонул в Финском заливе в Петербурге Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.

Шоу-бизнес Эдгард Запашный высказал свое мнение по поводу решения взрослых на проекте «Голос. Дети» Известно, что Первый канал собирается расследовать сложившуюся ситуацию, так как руководители были удивлены такому большому количеству зрительских симпатий, отданных победительнице.

Единоборства Исмаилов одолел Василевского техническим нокаутом на турнире ACA 95 Боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов одержал верх над шестикратным чемпионом мира по боевому самбо Вячеславом Василевским в рамках поединка на турнире ACA 95, сообщает "Советский спорт".

Транспорт Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

Общество Астрологический прогноз для всех знаков на неделю с 29 апреля по 5 мая Специально для 5.tv.ru астролог Сергей Седашёв составил прогноз для каждого знака зодиака на ближайшую неделю.

Здоровье Названы причины рака легких у некурящих людей Основными причинами возникновения рака легких у людей, по мнению ученых, является загрязнение воздуха, воздействие на организм вредных веществ на производстве и пассивное курение.

Наука Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде Преподаватель корейского языка из Оксфордского университета Янг-хэ Чи считает, что пришельцы из космоса давно живут среди людей и даже уже создали гибридные виды, сообщает издание Mirror.

Политика Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».