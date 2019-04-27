Футбол

«Барселона» в 26-й раз стала чемпионом ИспанииLenta.ru вчера в 17:16

Барселона — Леванте
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Камп Ноу»
Иван Ракитич
14′
Филиппе Коутиньо
Лионель Месси
46′
46′
Мозес Саймон
Хосе Луис Моралес
56′
Рубен Рочина
58′
Рубен Везу
Лионель Месси
62′
65′
Никола Вукчевич
Энис Барди
Жерар Пике
70′
Артур
Серджи Бускетс
73′
Нелсон Семеду
77′
83′
Коке Морено
84′
Рубен Рочина
Рохер Марти
Усман Дембеле
Серхи Роберто
84′
Серджи Бускетс
90′+1′
Единственный гол забил капитан "Барселоны" Лионель Месси на 62-й минуте игры. Таким образом, каталонская команда набрала 83 очка и стала недосягаемой для мадридского «Атлетико», идущего вторым. «Барселона» выиграла чемпионат в 26-й раз в истории.
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