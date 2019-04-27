«Барселона» в 26-й раз стала чемпионом ИспанииLenta.ru вчера в 17:16

Единственный гол забил капитан "Барселоны" Лионель Месси на 62-й минуте игры. Таким образом, каталонская команда набрала 83 очка и стала недосягаемой для мадридского «Атлетико», идущего вторым. «Барселона» выиграла чемпионат в 26-й раз в истории.

«Барселона» в 26-й раз стала чемпионом Испании

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