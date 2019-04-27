«Барселона» в 26-й раз стала чемпионом ИспанииLenta.ru вчера в 17:16

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании и обеспечила себе победу в турнире. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча прошла вечером 27 февраля и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил капитан «Барселоны» Лионель Месси на 62-й минуте игры.

«Барселона» в 26-й раз стала чемпионом Испании

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