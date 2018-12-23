Футбол

«Барселона» увеличит зарплату Альбе более чем в два раза
Soccer.ru
07:46

По данным авторитетного источника, зарплата Альбы увеличится более чем вдвое - с 4 млн евро в год до 9. В текущем сезоне на счету игрока 8 результативных передач и 2 гола во всех турнирах.
Soccer.ru07:46

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«Барселона» увеличит зарплату Альбе более чем в два раза

Soccer.ru07:46

Альба близок к подписанию нового контракта с «Барселоной»

Чемпионат08:41

Жорди Альба — о новом контракте: «Все зависит не только от меня, но и от «Барселоны»

Матч ТВ04:35

Жорди Альба — о новом контракте: «Все зависит не только от меня, но и от «Барселоны»

Sportbox.RU04:35

Зарплата Альбы по новому контракту с «Барселоной» составит около €9 млн в год

Sport24.ru07:33

Альба близок к продлению контракта с «Барселоной». Зарплата – около 9 млн евро в год

Sports.ru06:11

Альба близок к новому контракту с «Барселоной»

Евро-футбол.рувчера в 16:50
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 11:52, Ашберн
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграют в футбол против надзирателей

Обновлено в 10:11
Футбол

«Вольфсбург» вырвал победу в матче «Аугсбургом»

«Вольфсбург» на выезде победил «Аугсбург» в 17-м туре чемпионата Германии.
Обновлено в 11:32
Футбол

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с аутсайдером голландской лиги

Голландский "Витесс", который возглавляет россиянин Леонид Слуцкий, сыграл вничью с "Де Графсхапом" в матче 17-го тура чемпионата Голландии - 2:2, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:37
Футбол

«Валенсия» обыграла «Уэску», Черышев отдал голевую передачу

Обновлено в 07:52
Футбол

Дзюба вошел в сотню лучших игроков года по версии Marca

Обновлено в 11:25
Футбол

«Интер» отстранил Наингголана от работы с командой

«Интер» временно отстранил полузащитника Раджу Наингголана от работы с командой, сообщает BBC.
Обновлено в 09:12
Футбол

Франк де Бур назначен главным тренером «Атланты Юнайтед»

Знаменитый голландский специалист Франк де Бур стал новым главным тренером "Атланты Юнайтед", как и ожидалось.
Обновлено в 11:22
Футбол

Васин: «Гинер на поле был бы свободным художником, типа Месси»

Месси, — сказал Васин в интервью клубному телевидению.
Обновлено в 09:34
Футбол

Сарри обсудил с Игуаином возможный трансфер в «Челси»

Итальянский специалист обсудил с форвардом его возможный трансфер в «Челси».
Обновлено в 10:54
Футбол

Дом Тиагу Силвы в Париже ограбили

Парижский дом защитника "ПСЖ" Тиагу Силвы был ограблен во время матча парижан с "Нантом" (1:0). Как сообщает RMC, бразилец обнаружил исчезновение ценных вещей, когда вернулся домой после игры.
Обновлено в 06:51
Футбол

Манолас начал сотрудничество с Райолой

Защитник «Ромы» Костас Манолас начал сотрудничество с агентом Мино Райолой.
Обновлено в 10:26
Футбол

Маркизио посетил матч «Ювентуса» и поблагодарил фанатов

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио посетил матч чемпионата Италии "Ювентус" - "Рома" (1:0). Хавбек - воспитанник туринцев, провел в их составе всю профессиональную карьеру с 2006 по 2018 год (с перерывом на годичную аренду в "Эмполи"), а к петербуржцам присоединился этим летом.
Обновлено в 08:43
Футбол

Фалькао: «Резервисты „Монако“ не справляются, нам нужны новички»

Форвард «Монако» Радамель Фалькао выразил мнение, что команде в зимнее трансферное окно требуется основательно укрепить состав.
Обновлено в 00:54
Футбол

Серхио Рамос не смог объяснить свист фанатов «Реала» в свой адрес

Обновлено в 07:22
Футбол

«Бавария» заинтересована в подписании полузащитника «Арсенала» Рэмзи

В услугах 27-летнего футболиста заинтересована «Бавария», которая хочет подписать игрока бесплатно и сможет официально начать согласовывать будущий контракт с Рэмзи с января 2019 года, но мюнхенцам придется столкнуться с конкуренцией со стороны «Ювентуса» и «Интера».
Обновлено в 11:06
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Жорди Альба
Испанский футболист
Испанский футболист, левый защитник клуба «Барселона» и национальной сборной Испании.
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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