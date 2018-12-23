Футбол

«Барселона» увеличит зарплату Альбе более чем в два раза
Soccer.ru
07:46

По данным авторитетного источника, зарплата Альбы увеличится более чем вдвое - с 4 млн евро в год до 9. В текущем сезоне на счету игрока 8 результативных передач и 2 гола во всех турнирах.
Soccer.ru07:46

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«Барселона» увеличит зарплату Альбе более чем в два раза

Soccer.ru07:46

Альба близок к подписанию нового контракта с «Барселоной»

Чемпионат08:41

Жорди Альба — о новом контракте: «Все зависит не только от меня, но и от «Барселоны»

Матч ТВ04:35

Жорди Альба — о новом контракте: «Все зависит не только от меня, но и от «Барселоны»

Sportbox.RU04:35

Зарплата Альбы по новому контракту с «Барселоной» составит около €9 млн в год

Sport24.ru07:33

Альба близок к продлению контракта с «Барселоной». Зарплата – около 9 млн евро в год

Sports.ru06:11

Альба близок к новому контракту с «Барселоной»

Евро-футбол.рувчера в 16:50
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Дзюба вошел в топ-100 лучших игроков года

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«Валенсия» обыграла «Уэску», Черышев отдал голевую передачу

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Маркизио посетил матч «Ювентуса» и поблагодарил фанатов

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио посетил матч чемпионата Италии "Ювентус" - "Рома" (1:0). Хавбек - воспитанник туринцев, провел в их составе всю профессиональную карьеру с 2006 по 2018 год (с перерывом на годичную аренду в "Эмполи"), а к петербуржцам присоединился этим летом.
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«Интер» объявил об отстранении Наингголана

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Капитана ФК «ПСЖ» обворовали прямо во время матча

Капитан французского ФК "Пари-Сен-Жермен" Тиаго Силвы стал жертвой грабителей прямо во время футбольного матча.
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Вице-президент «Монако» Вадим Васильев остался разочарован поражением команды в матче 19-го тура французской лиги 1 от «Генгама» (0:2). — Кризис серьезный.
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Погба поблагодарил Моуринью за трофеи

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Васин: «Гинер на поле был бы свободным художником, типа Месси»

Месси, — сказал Васин в интервью клубному телевидению.
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Мбаппе предсказали превзойти Роналду

Спортивный директор «Лилля» Луис Кампос выразил мнение, что нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе может превзойти по достижениям форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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Чансельор написал заявление об уходе из «Анжи»

Сообщается, что защитник "Анжи" Джон Чансельор написал заявление об уходе из махачкалинского клуба.
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«Байер» огласил имя нового главного тренера команды

Петер Бош назначен на пост главного тренера леверкузенского «Байера», сообщает пресс-служба немецкой команды.
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Сульшер хочет видеть Джошуа Кинга в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер хочет видеть в своей команде нападающего «Борнмута» Джошуа Кинга.
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Жорди Альба
Испанский футболист
Испанский футболист, левый защитник клуба «Барселона» и национальной сборной Испании.
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Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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